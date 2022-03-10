Rusya: ABD Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarını büyük oranda tahliye etti

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarına ilişkin çeşitli veriler paylaştı.

Rusya daha önce Ukrayna'da ABD Savunma Bakanlığı tarafından idare edilen biyoljik laboratuvarlar olduğunu söylemişti. ABD tarafındaysa ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, ABD Kongresi'nde verdiği ifadede Pentagon tarafından Ukrayna’daki askeri-biyolojik programın uygulandığını doğrulamıştı. Nuland ifadesinde laboratuvarların içeriklerinin Rusya'nın eline geçmeyeceği hakkında teminat vermişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ysa söz konusu programa Kiev, Harkov ve Odessa'daki laboratuvarların katıldığını ancak ABD'nin büyük oranda araştırmalara dair belgeleri kaçırmayı başardığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 2020 yılına kadar olan dönem için tasarlanan "UP-4" projesinde rotaları Rusya'dan geçenler de dahil olmak üzere 145 göçmen kuş türü aracılığıyla özellikle tehlikeli ve ölümcül enfeksiyonların yayılma olasılığının araştırıldığını söyledi.

Öte yandan Rusya, ABD'nin laboratuvarlarda koronavirüsler ve veba taşıyıcısı yarasaların da üzerinde deneyler yaptığını ekledi.

Şarbon ve Afrika domuz vebası patojenlerini araştırmayı amaçlayan tamamlanmış biyolojik projelerin devam ettiğine dair kanıtlar bulunduğunu iddia eden Rusya Savunma Bakanlığı, yarasaların ektoparazitlerine sahip 140'tan fazla kabın Harkov'daki biyolojik laboratuvardan yurtdışına transfer edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, malzemelerin hangi ülkeye transfer edildiğinin kesin olarak bilinmediğini, ancak Polonya'ya taşınmış olabilecekleri ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti.

Öte yandan Rusya basını Ukrayna'daki ABD biyolojik laboratuvarlarından biyomateryallerin Avustralya ve Almanya'ya transferini onaylayan belgeler olduğunu öne sürdüğü metinler yayınladı.