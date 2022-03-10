Rusya: ABD Ukrayna'da biyolojik program geliştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, elde ettikleri belgelerde ABD ve NATO'nun Ukrayna topraklarında askeri amaçla biyolojik program yürüttüklerini dolaylı yollardan doğruladıkları söylendi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın dolaylı olarak Pentagon tarafından Ukrayna’daki askeri-biyolojik programın uygulandığını doğruladığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna ile Rusya ve diğer komşu ülkeler arasında göç eden yabani kuşlar tarafından patojen transferini incelemek için Ukrayna topraklarında bir projenin uygulanması hakkında ayrıntılı bilgi özellikle ilgi çekici olduğunu belirtti. Açıklamada, "ABD’nin göçmen kuşlar aracılığıyla enfeksiyon taşınmasına yönelik projesi, en pervasız projelerden biri, durumun gidişatını kontrol etmeye olanak vermiyor." denildi. Bakanlık, belgelere göre, ABD'nin 2022'de Ukrayna'da kuş, yarasa ve sürüngen patojenleri üzerinde çalışma düzenlemeyi planladığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan çalışmalarda Slavlar başta olmak üzere çeşitli etnik gruplar üzerinde biyolojik çalışmalar yapıldığını söyledi.

Rusya'dan yapılan açıklamada, yakın gelecekte başka belgelerin de açıklanacağını, kamuoyuyla değerlendirme sonuçlarını paylaşacakları belirtildi.