Güncelleniyor | Ukrayna Savaşı'nda 15. gün

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ilk kez Türkiye'de Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya geliyor.

Antalya'da düzenlenecek toplantıyla öncelikle çatışmaların durması ve iki ülke arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amaçlanıyor. Saat 11'de başlayacak toplantı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla üçlü formatta gerçekleşecek. Toplantıdan hemen sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ayrı bir basın toplantısı verecek.

Savaşın 15. gününde yaşanan tüm önemli gelişmeler haberimizde...

Güncelleme: 09.08

İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Zeleskiy ile görüşmesinde, Rusya'ya yönelik yaptırımları artıracağını söyledi

Açılış konuşmasını AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı foruma 3 bine yakın kişinin katılması bekleniyor. 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan ve 42 uluslararası teşkilat temsilcisi Antalya'da olacak.

Antalya'da üçlü toplantı ve sorumun yanı sıra 8. İstanbul Ara Buluculuk Konferansı da gerçekleştirilecek. NATO ve AB'den önemli katılımcılar da Antalya'da olacak.

Zelenskiy'den 'uzlaşma' mesajı

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile Türkiye'de yapılacak görüşme öncesi Alman basınına açıklamalar yaptı.

Zelenskiy, "Her müzakere amacımda Rusya ile savaşı bitirmek var ve ben bazı adımlar atmaya hazırım. Uzlaşma elbette olmalı ama bu ülkeme ihanet çizgisinde olmamalı. Ayrıca karşı tarafta buna hazır olmalı" dedi.

Rusya'dan yaptırımlara karşılık

Rusya ise sermayesinin yüzde 25'inden fazlası dostane olmayan yabancı ülkerlere ait firmaları, ülkedeki iş olanaklarını korumak ve iflası önlemek adına kamulaştırma konusunda ilk adımı attığını duyurdu. Söz konusu yasa ile dostane olamyan ülkelerin vatanşlarına ait şirketlere kayyum atanabilecek.

Rusya'nın iktidar partisi Birleşik Rusya, bir hükümet komisyonunun yabancı firmaların mülklerini kamulaştırmaya yönelik ilk adımı onayladığını açıkladı.

Birleşik Rusya Partisi, Telegram mesajlaşma uygulamasından yaptığı açıklamada, yasanın "dostane olmayan ülkelere" ait ve sermayesinin yüzde 25'inden fazlasının yabancıların oluşturduğu şirketlere yönelik uygulanacağını duyurdu.