Zaharova: ABD ve İngiltere ‘Rus tehdidini’ icat etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Zaman geçiyor, ancak Rusya Ukrayna’ya saldırmıyor. Bu ‘nakaratı’ sipariş eden ABD'nin ve onlara katılan İngilizlerin yaptığı hesap ortada; ‘Rus tehdidini’ uydurdular, şimdi de bu tehdide karşı ‘kahramanca’ mücadele vermeyi, ardından provokasyon gerçekleştirerek yüksek sesle ‘zaferlerini’ ilan etmek planlıyorlar” dedi.

Zaharova, ABD ve İngiltere’nin bu yöntemle hem ülke içi krizlerinden dikkatleri uzaklaştırdığını hem de zayıf demokrasileri silahlandırmak için milyarlarca dolar harcadıklarını sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği’nin (AB) de Ukrayna krizinde tarafsız kalamadığını belirten Zaharova, 2013’te Ukrayna’da meşru hükümetin itirazlarını hiçe sayarak AB’yle ortaklık anlaşmasını ilerlettiğini anımsattı. Zaharova bu konuya ilişkin, “Gerçi Ukrayna AB’ye alınmadı. Ve görünüşe göre yakında alınmayacak. Batı’nın son performansından sonra da hiçbir düzgün oluşuma almayacak. ‘Rusya’nın saldırmak üzere olduğu’ bir ülke kime lazım? NATO aslında Ukrayna’ya kötülük etti. Böyle dostlar varken düşmana ihtiyaç yok. Gerçi, Ukraynalıların çıkarlarının Batı'yı en az ilgilendiren şey olduğunu defalarca söyledik” dedi.