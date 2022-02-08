Moskova: Batı, Rusya’ya uygulayacağı yaptırımlara neden bulmaya çalışıyor

Rus Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Papkin, Batı'nın Rusya’nın komşu ülkelere saldıracağı şeklinde "çılgın" bir fikre sahip olduğunu söyledi. Papkin'e göre Batı’nın bu çılgın fikrinin arkasında yatan sebep, Rusya’ya uygulamak istedikleri yaptırımlara neden bulma çabası.

Sputnik’e verdiği demeçte Papkin, “Genel olarak, Rusya’ya bu tür yaptırımlar getirmek için bir neden olmadığında dahi bu nedenlerin bulunacağı, daha doğrusu uydurulacağı çoktan anlaşılmış durumda. Kullanılan nedenler arasında daha önce de belirttiğimiz gibi, Rusya’nın komşu ülkelere saldıracağı şeklindeki çılgınca bir sabit fikir var” dedi.