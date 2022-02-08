Biden: Rusya Ukrayna'yı işgal ederse Kuzey Akım 2 sonlanır

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2 boru hattının durdurulacağına yönelik tehditte bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la Washington'da görüşmesinin ardından konuşan Biden, Rusya karşı Berlin'le ortak hareket edeceklerini ifade etti.

Biden, "Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, yani tanklarla veya askerlerle Ukrayna sınırını yeniden geçerse, artık bir Kuzey Akım 2 olmayacak. Buna son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Scholz ise Almanya'nın Ukrayna, Rusya ve yaptırımlar konusunda ABD'yle aynı yaklaşımı benimsediğini söyledi, ancak Biden'ın Kuzey Akım 2 planını doğrulayan bir açıklamada bulunmadı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda büyük bir bedel ödeyeceğini söyleyen Scholz, "Birlik olacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Gerekli tüm adımları atacağız" dedi.

İki lider, çözüm olarak Rusya'yla diplomasi yapmayı tercih ettiklerini söyledi.