Putin'den Macron'a: Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili endişelerimiz ortak

Ukrayna'da yaşanan gelişmeler ve Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri taslağının ele alınacağı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşme, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kremlin Sarayı'nda başladı.

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Liderler, ikili görüşme öncesi basına görüntü vererek kısa açıklamalarda bulundu.

Basına kapalı yapılan görüşme öncesi Putin, Fransa'nın diyalog sürecine katkı sağlama yönünde çabaları olduğunu kaydederek, Fransa ve Rusya'nın Avrupa'nın mevcut güvenlik durumuna ilişkin ortak kaygıyı paylaştıklarını söyledi.

Putin "Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Avrupa'nın güvenlik alanında olan bitenle ilgili endişeyi paylaşıyoruz" dedi.

Fransa'nın bu alanda "ilkeli çözümlerin geliştirilmesi sürecinde her zaman aktif rol aldığını" söyleyen Putin bu nedenle Macron'a teşekkür ettiğini dile getirdi.

Macron ile daha önceki telefon görüşmelerinde de Ukrayna'nın güneydoğusunda krizi ve Avrupa'nın güvenliğiyle bağlantılı konuları konuştuklarını belirten Putin "Sizin duruma ilişkin kendi vizyonunuz olduğunu biliyorum ve bunları konuşmak için sizi kişisel olarak görme fırsatına sahip olduğum için memnunum" dedi.

Macron ise, "Avrupa'da güvenlik ve istikrarı korumanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum" dedi.

Macron Moskova ziyareti öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yapmıştı. Kremlin'den Macron'un ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada "Ukrayna konusunun çözümü için önemli bir adım fakat büyük atılımlar beklemiyoruz" denilmişti.