Putin-Macron görüşmesi öncesi Biden'dan telefon

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme yaklaşırken ABD Başkanı Joe Biden, Macron'la telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin "Başkan Joseph R. Biden, Jr. bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü. Liderler, Rusya'nın Ukrayna sınırlarında devam eden askeri yığılmasına yanıt olarak devam eden diplomatik ve caydırıcı çabaları görüştüler ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini teyit ettiler" açıklaması geldi.

Açıklamaya göre Biden ve Macron, AB ve Ukrayna arasındaki istişareler de dahil olmak üzere iki tarafın yakın temas halinde kalması konusunda anlaştılar.

Macron, bugün Moskova'da Putin'le görüşecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'a göre, iki cumhurbaşkanının Avrupa güvenliği, ikili ilişkiler ve Ukrayna durumunu görüşmeleri bekleniyor.

Son birkaç aydır Batı medyası ve ABD'li yetkililer Rusya'nın bir "istilaya" hazırlandığı öne sürerken Moskova bu suçlamaları defalarca reddetti. Moskova "kimseyi tehdit etmediğini" söylerken aynı zamanda ulusal güvenliğine tehdit olarak gördüğü NATO'nun Rusya sınırına yakın askeri faaliyetlerini durdurmasını istiyor.