Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin AB enerji piyasasının bir kısmının kendisi için elverişli koşullarda işgal etmeye çalıştığını vurguladı.

Zaharova, ABD'nin Ukrayna'da yapay şekilde oluşturduğu durumu kullanarak AB'deki enerji planlarını hayata geçirmeye çalıştığının altını çizerken, "ABD'liler, kendileri tarafından yapay olarak oluşturulan siyasi konjonktürü, adil olmayan, gerçeği yansıtmayan yöntemleri kullanarak AB enerji piyasasının bir bölümünü kendileri için yararlı olan, Avrupalılar için çok yararlı ve elverişli olmayan koşullarda işgal etmek, AB'nin enerji politikası üzerinde azami nüfuza sahip bir koz elde etmek için kapsamlı bir girişimde bulunuyor" dedi.

Ukrayna vatandaşlarının büyük bölümünün Rusya-Ukrayna ortak tarihine empati duyduğunu belirten Zaharova, "ABD'nin Ukrayna'daki durumla ilgili ve Rusya'nın saldırgan planları olduğu yönündeki açıklamaları, Irak'ı istila etmeden önce verdikleri beyanatları anımsatıyor. Bizim bu tür saldırgan planlarımız yok, ancak içimde ABD'nin bu tür planları olduğuna dair bir his var" ifadelerini kullandı.

NATO’ya uyarıda bulunan Zaharova, "Avrupa'nın doğusunda güçlenme planları geliştiren NATO, Rusya ile İttifak'ın ilişkileri hakkındaki kurucu senedin hükümlerini unutmamalı. Onların bu belgeden çekildiklerini veya feragat ettiklerini duymadık" diye belirtti.