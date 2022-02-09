Rusya Dışişleri'nden ABD'ye: Aptalca şeyler yapmayın

ABD'ye Ukrayna'ya Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemleri tedarik ederek durumu çıkmaza sokmaktan kaçınma çağrısı yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Moskova'nın askeri yanıt vermek zorunda kalmayacağını umduğunu söyledi.

Sputnik’in haberine göre, ABD’nin, Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ne THAAD anti-balistik sistemlerinin yerleştireceği haberlerinden sonra Aleksandr Papkin açıklamalarda bulundu. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısına katılan Pankin, "ABD’li meslektaşlarımızı aptalca şeyler yapmamaya, sağduyulu davranmaya ve mevcut durumu daha da ileriye taşıyarak bu durumdan faydalanmamaya çağırıyoruz. Bu, içinden çıkılması güç bir yol ama bir çıkış yolu bulunacaktır" şeklinde konuştu.

Papkin, "En üst düzeyde dahil çeşitli seviyelerde diyaloğa hazır olduğumuzu söylüyoruz. Biz, daha fazla diplomatik yöntem kullanacağız fakat görünüşe göre meslektaşlarımız başka şeylerle ilgilenecek" dedi.