Zaharova: AB NATO'nun ekonomi departmanına dönüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'daki çatışmaya askeri bir çözüm lehinde konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açıklamasına tepki gösterdi. Kişisel Telegram kanalından açıklama yapan Zaharova, Avrupa Birliği'nin "NATO'nun ekonomi departmanı haline geldiğini" söyledi.

Ukrayna'da konuşan Borrell, "savaşın savaş alanında kazanılması gerektiğini" söyleyerek geçen ay Ukrayna'ya silah alımı için ayrılan 500 milyon avroyu AB fonunu hatırlatmıştı.

Zaharova, “İşte size 'ekonomik organizasyon'. Burası artık Avrupa Birliği değil. Bu sadece NATO'nun ekonomik ilişkiler departmanı" dedi.