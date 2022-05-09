'Zafere Eşlik Eden Şarkılar' Perşembe akşamı NHKM'de

İstanbul Kadıköy'deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Ruhi Su Salonu'nda 12 Mayıs 2022 Perşembe akşamı saat 20.30'da "Zafere Eşlik Eden Şarkılar" dinleyiciyle buluşuyor.

NKHM'den konsere ilişkin yapılan duyuruda şöyle denildi:

"9 Mayıs 1945, Nazilerin Sovyetler Birliği tarafından tarihin çöplüğüne atıldığı gün oldu. Nazi faşizmini tarihe gömen Kızıl Ordu’yu, Sovyet halklarını, Avrupa’nın dört bir yanında büyük bir yurtseverlikle mücadeleye atılan ve bu mücadelede yaşamını yitirenleri Büyük Zafer’in yıl dönümünde şarkılarımızla anıyoruz.

Savaş günlerinin, savaş zamanı aşklarının, özlemlerin ve umutla mücadele eden insanlığın şarkılarından bir seçkiyi bu konserde dinleyeceksiniz.

Piyanist Dinara Birnazarova’nın oluşturduğu repertuvardaki şarkılar insanlık umudunu hiç yitirmesin diye seslendiriliyor.

Piyanist: Dinara Birnazarova

Solistler:

Kemal Akdoğan

Günselin Seda Çetinkaya

Tuğçem Kar

Ulaş Saka"