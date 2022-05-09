9 Mayıs: Faşizme karşı zaferin 77. yılı kutlu olsun...

9 Mayıs 1945, Nazilerin Sovyetler Birliği tarafından tarihin çöplüğüne resmen atıldığı gün olmuştu.

Nazi faşizmini tarihe gömen Kızıl Ordu'ya, Sovyet halklarına, partizanlara, Avrupa'nın dört bir yanında burjuvaların iki yüzlülüğüne karşın büyük bir yurtseverlikle mücadeleye atılan ve bu mücadelede yaşamını yitirenlere Büyük Zafer'in yıl dönümünde bir kez daha saygıyla...

Bu iş çok kısa sürer sanmışlardı

İngiltere, Fransa ve ABD Nazi barbarlığının yolunu hem Sovyetlerin sonunu getirir diye açmış, hem de bu barbarlığı kendi kasalarını doldurmanın bir yolu olarak görmüşlerdi. Almanya'da ise sosyal demokratlara Hitler'in önünü açma rolü düşmüştü.

Sonunda bekledikleri olmuş, insanlığın gördüğü en barbar ordu, büyük bir vahşetle Sovyet halklarına savaş açmıştı.

28 Haziran 1941 günü Nazi Ordusu yaklaşık 3 milyon asker ile sınırı geçmiş ve üç koldan Sovyetler Birliği'ne taarruz başlamıştı.

Yıl sonu geldiğinde Hitler'in orduları Moskova önlerine dayanmış 900 gün sürecek Leningrad direnişi başlamıştı.

Çabuk bitecek, Sovyetler tarih olacak sanmışlardı, yanıldılar!

Taarruzun başlamasını takiben cephe gerisinde partizan direnişi başladı. Kızıl Ordu askerleri, yerel parti örgütlerinin üyeleri ve komsomollar partizan birliklerinin çekirdeğini oluşturuyordu. 1941 yılı sonunda yüz bin civarı partizan cephe gerisinde faşist güçlere direnmekteydi.

Stanlingrad'da avlanan Hitler'in ordusu oldu

1942 yılı takviye edilmiş Kızıl Ordu birliklerinin Moskova önünden Nazi Ordusu'nu süpürmesi ile başladı. Yaz gelmesi ile güneyden taarruza hazırlanan Nazi Ordusu Stalingrad önlerine ulaştı ve Sovyetler Birliği'nin kesin zaferiyle sonuçlanacak olan 164 günlük Stalingrad direnişi 23 Ağustos'ta başladı.

Stalingrad direnişi sonunda Uranüs operasyonu olarak adlandırılan Sovyet karşı saldırısı 19 Kasım 1942’da başladı. Kızıl Ordu kışa hazırlıksız yakalanan Naziler ve işbirlikçilerini gafil avlamayı başardı. Operasyon 23 Kasım’ın erken saatlerinde 290 bin Nazi askerinin Don Nehri’nin doğusunda kıstırılmasıyla sona erdi. Havadan yapılan ikmalle bir süre daha tutunan Naziler, 2 Şubat 1943’te teslim oldu.

Tarihin en kanlı savaşlarından bir tanesi olan Stalingrad Savaşı'nın ardından Nazilerin doğudaki ilerlemesi durduruldu. Kızıl Ordu bu zaferden sonra Nazi ordularını önce Sovyet topraklarından, sonra Avrupa’dan süpürmeye başladı.

300 bin kişilik Nazi ordusu teslim oldu

Yılbaşında Nazilerin 300.000 kişilik 6. ordusunun artıkları teslim oldu. Böylece Nazi orduları ilk kez ilk kez bu kadar büyük bir ordu ve bunca modern silah ve teçhizatla teslim oluyordu. Ayrıca Leningrad kuşatması tamamen kaldırılamadıysa da Iskra operasyonuyla kırıldı ve Leningrad tecritten kurtuldu Sovyetler Birliği parlak bir zafere, insanlığın Nazi mikrobundan kurtuluşuna hazırlanıyordu.

Temmuz ayında tarihin en büyük tank muharabesi olan Kursk savaşı ve Kutuzov Operasyonu ile Nazi savaş makinası bir daha onarılmamak üzere Sovyet savunması karşısında kırılıyordu.

Nazi Ordusunun kırılması ile başlayan Sovyet taarruzu süratle Harkov, Kiev, Bryansk ve Smolensk'in kurtarılmasını ve Nazi savunmasının Dinyeper Nehri'nin batısına atılmasını sağlamıştı.

Ayrıca Dinyeper Savaşı, Sovyet partizan hareketinin gücünü gösterdi. Jukov'un "demiryolu savaşı" olarak tanımladığı harekât, 1943 yılının Eylül ve Ekim ayları boyunca Alman hatlarını fazlasıyla sarstı ve çok miktarda ikmal malzemesi kaybına yol açtı.

Nazi işgalleri birer birer sonlanıyor, Kızıl Ordu ilerliyor

1944 yılı Leningrad'ın kuşatmadan kurtulması ile başladı. Kuşatma boyunca 1.5 milyon insan açlık ve bombardıman nedeniyle hayatını kaybetti.

Leningrad zaferini Ukrayna'nın tamamen kurtarılması ve Sivastopol'un kurtarılması takip etti. Yazın Başlayan Belarus taarruzu ile Minsk, Lvov ve Brest Nazi işgalinden kurtarılmış Kızıl Ordu Polonya'ya girmişti. Yıl sonuna gelindiğinde Romanya, Bulgaristan ve Yugoslavya'da Nazi işgali son bulmuş, Bükreş, Belgrad ve Budapeşte kurtulmuştu.

Kızıl Ordu Hitler'i tarihin çöplüğüne süpürüyor

1945 yılı Nazilerin Sovyetler Birliği tarafından tarihin çöplüğüne atıldığı yıldır.

Yeni yıl Varşova'nın kurtarılması ve Nazi vahşetinin sembolü haline gelen Auschwitz Kampı'nın Kızıl Ordu tarafından özgürleştirilmesi ile başladı.

Kızıl Ordu Berlin kapılarına dayandığında Malta ve Yalta konferansları toplandı. 16 Nisan'da başlayan Berlin taarruzu 30 Nisan'da Hitler'in intiharı ve Berlin kumandanı Weidling'in kenti Sovyetler Birliği'ne teslim etmesi ile Sovyetler Birliği'nin kesin zaferi ile sonuçlandı.

9 Mayıs'ta artık Berlin'deki Reicshtag'ta orak-çekiçli kızıl bayrak dalgalanıyordu artık...