Zafer Partisi'yle ittifakı sonlandıran Muharrem İnce'nin 'yeni' adresi belli oluyor

Seçimlere kısa bir süre kala kulis faaliyetleri hız kazandı.

tv100'den Erdoğan Aktaş "Muharrem İnce de CHP listelerinden milletvekili olabilir" başlıklı bir yazı kaleme alırken, sürece dair şu bilgileri dile getirdi:

"Altan Öymen ve Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı’na bir öneride bulundu. İki tecrübeli siyasetçi Muharrem İnce konusunu açarak önerilerini dile getirdi:

“Bu kadar parti ile ittifak yapıyorsunuz. Onlara milletvekili kontenjanı veriyorsunuz. Muharrem İnce de CHP’nin öz evladı. Onu da bir şekilde CHP listelerine dâhil ederseniz çok iyi olur.”

Bu öneri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da çok olumlu karşılandı.

Şimde CHP temsilcileri Memleket Partisi ile temasa geçecek.

Haberi duyar duymaz bir de Muharrem İnce’ye aradım. Bana verdiği yanıt tecrübeli bir siyasetçi olarak kısa ve netti: “Dereyi görmeden paçaları sıvamam.”

Eğer iki taraf anlaşırsa, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’yi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayacak.

Bir başka deyişle….

Altılı Masa’daki Akşener krizine çözüm aranırken, Kılıçdaroğlu’nun “Halil İbrahim Sofrası”olarak nitelendirdiği Masa’ya dolaylı da olsa Muharrem İnce de oturmuş olacak."