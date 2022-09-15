Zafer Partisi’ne ilişkin ‘Ayyıldız’ kararı

Anayasa Mahkemesi, Ayyıldız Partisi'nin, Zafer Partisi tarafından "Ayyıldız Hareketi" ve "Ayyıldız Gençlik Kolları" isimlerinin kullanılmaması istemiyle yaptığı başvuruya ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme karara ilişkin gerekçesinde, Zafer Partisi'nin tüzüğünde "Ayyıldız Hareketi" ve "Ayyıldız Gençlik Kolları" isimli oluşumların bulunmadığını aktardı.

Odatv'de yer alan habere göre, gerekçede bu nedenle, hukuken var olmayan bir oluşumla ilgili yapılan başvurunun incelenebilmesine imkan bulunmadığına karar verildiği belirtildi.