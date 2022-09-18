Zafer Partisi'nden 'Yerli ve Milli Escobar' açıklaması: Soylu değil, Bruce Willis

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Zafer Partisi ilçe binasına asılan “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankart savcılık talimatı ile jandarma tarafından indirildi.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, pankartın asılması sonrası İlçe Başkanı Mürsel Yüksel, savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. 5 saat karakolda kalan Yüksel, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken pankarta ise el konuldu.

'İçişleri Bakanına yapılan yakıştırmayı uygunsuz...'

Zafer Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yer verilen "Savcılık tarafından afişteki kişinin 'Süleyman Soylu' olduğu sorunun içerisinde geçirilmiş ve doğrudan niyet okuma yapılmıştır. Savcılık tarafından içişleri bakanına yapılan bu yakıştırmayı uygunsuz bulduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri ise dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün ilçe binamıza uyuşturucu tehlikesine karşı “Yerli ve milli Escobar” afişi asılmıştır. Afiş asılmasından yaklaşık 1.5 saat sonra Bodrum Savcılığının emri ile İlçe Başkanımız Sn. Mürsel Yüksel Jandarma tarafından gözaltına alınmış, ifade vermek üzere Akyarlar Jandarma karakoluna götürülmüş, yaklaşık 5 saat süren ifade süreci sonrası serbest bırakılmıştır.

Savcılık tarafından afişteki kişinin 'Süleyman Soylu' olduğu sorunun içerisinde geçirilmiş ve doğrudan niyet okuma yapılmıştır. Afiş çalışmamız uyuşturucu tehlikesine dikkat çekmek amaçlıdır.

Savcılık tarafından içişleri bakanına yapılan bu yakıştırmayı uygunsuz bulduğumuzu, Türk Milletinin iradesi olan partimizin bu ve benzeri çalışmalara devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Ayrıca açıklamada; fotoğrafta başı görünen kişinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu değil, ünlü oyuncu Bruce Willis olduğu iddia edildi.