Ümit Özdağ: Polis 'Yerli ve Milli Escobar' pankartı için genel merkezimize geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Yerli ve Milli Escobar" pankartının indirilmesi için polisin partinin genel merkeze girdiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, "Zafer Partisi Genel Merkezi'ne asılan 'Yerli ve Milli Escobar' pankartının indirilmesi için polis Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Bu pankartı üzerine alınan Escobar özentisi kamu görevlisi kim ve neden üzerine alınıyor?' ifadelerini kullandı ve polisin genel merkeze girişini gösteren bir video paylaştı.