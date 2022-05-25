Zafer Partisi'nden istifa etti, yeni partisi belli oldu

İYİP’de 2. olağan kurultayda “parti içindeki bir yapının Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere ‘oy verilmeyecekler’ listesi gönderdiği” iddiaları sonrası Adana milletvekili İsmail Koncuk, 16 Kasım 2020’de partisinden istifa etmişti.

Daha sonra Ümit Özdağ ile Zafer Partisi’nin kuruluş sürecinde yer alan ve genel sekreterlik görevini de üstlenen Koncuk, 7 Nisan’da “Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor” diyerek Zafer Partisi’nden de istifa etmişti.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Koncuk bugün yeniden İYİP saflarına katılacak. Partinin, Koncuk’la temasları Zafer Partisi’ndeki görevlerinden istifasının hemen ardından başladı. Koncuk ile İYİP arasındaki diyalog sürecinde Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Aytun Çıray “resmi” şekilde aktif rol aldı. İddiaya göre, “Akşener ve Koncuk geçen hafta Ankara’da yüz yüze görüştü ve partiye dönüş kararı bu toplantıda alındı.