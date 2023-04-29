Zafer Partisi'nden istifa eden 300 kişi AKP'ye katıldı

Aralarında kurucular kurulu üyesi ve genel başkan danışmanı gibi isimlerin yer aldığı 300 Zafer Partili, AKP'ye katıldı.

AKP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen törende yeni partililerin rozetlerini AKP Genel Başkan Yardımcı Numan Kurtulmuş taktı.

300 kişiyi temsilen konuşma yapan Zafer Partisi kurucular kurulu eski üyesi Ayşe Melda Topyay, "Siyaset takım tutar gibi olmuyor. Şu andaki örneğinde gördüğünüz üzere parti programlarını ve seçim beyannamelerini incelikten sonra bizler gelmiş olduğumuz partinin kurucular kurulu üyeleri, genel idare kurulu ve birbirinden değerli il ve ilçe yönetim kadroları ve üyeleri, aramızda yapmış olduğumuz istişareler neticesinde karşınıza çıkmış bulunmaktayız. Ülkemizin içinde bulunduğu durum, gerçekçi bir bakış açısıyla incelendiğinde tüm dünyayla rekabet edebilen görmüş olduğum eksikliklerle ilgili olarak hızlı ve kalıcı çözümler üretebilen bir liderin genel başkanlığında Türk siyasetinde olmaktan gurur ve onur duymaktayız" dedi.