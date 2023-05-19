Zafer Partisi'nden 'ikinci tur' açıklaması: 'İki günde karar vereceğimiz bir süreç olmayacak'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ATA İttifakı ve adayı Sinan Oğan’ın seçmeninin desteğini alabilmek için harekete geçti.

Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la görüşürken, bu görüşmeden birkaç saat sonra sürpriz bir hamle yapan Erdoğan, Oğan’la, Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde bir araya geldi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, yaşanan sürece ilişkin Zafer Partisi'nden açıklama geldi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur, görüşmelerde tarafların karşılıklı taleplerini dile getirdiğini, parti ve ittifak olarak bunları yetkili kurullarında değerlendireceklerini ifade etti.

Erdoğan’ın Oğan’la görüşme talebinin çok yeni bir gelişme olduğuna işaret eden Batur, “Benim şahsi fikrim, bu öyle iki günde karar verip, şunu destekliyoruz, diyeceğimiz bir süreç olmayacak. Çünkü bir taraf, diğerinin önerilerini gördükçe başka hamleler gelecek görünüyor” dedi.

İttifak olarak bir makam beklentisi veya taleplerinin olmadığını belirten Batur şu görüşleri dile getirdi:

“Bizim derdimiz belli, kriterlerimiz var. Sığınmacıların bir an önce gitmesi, Anayasa’nın ilk 4 maddesi ile hiçbir şekilde oynanmayacak, Anayasa’nın 66. Maddesi ile oynanmayacak. Bunların hepsi Türk halkının çıkarları doğrultusunda kriterler. Tabii partimizin, süreci uzatalım, gibi bir kararı tavrı yok ama bu süreç sanki uzayacak gibi. Nereden bu kanıya varıyorum, Sinan beyle ‘görüşmem” diyen Erdoğan’ın şimdi görüşmek istemesinden. Bu noktaya geldiğine göre daha çetrefilli geçecek görünüyor.”