Zafer Partisi’nden ‘gizli protokol’ açıklaması: Korkularını anlıyoruz

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la ‘özel’ protokol imzaladığını açıklamasının yankıları sürüyor.

Kılıçdaroğlu dün katıldığı canlı yayında Özdağ’la ‘özel protokol’ imzaladığını doğrulamış detay vermeyerek “Kamuoyuna açık değil. İkimizin namusuna teslim edildi. Danışmanım dahil kimse bilmiyor. Diğer 5 lider de bilmiyordu. CHP için aslolanın ortak mutabakat metni olduğunu da söyledim orada” demişti.

Özdağ ise o protokolde Kılıçdaroğlu ile üç bakanlık ve MİT konusunda anlaştığını iddia etmiş, “Kemal Bey ‘yok’ derse belge paylaşırım ama yapmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Zafer Partisi konuya dair bir basın açıklaması yayımladı. Partinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel tarafından yapılan açıklamada “Bu protokol, CHP’nin kuruluş ilkelerine zaten aykırı değildir ve Altılı Masa’da Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine gereken vurguyu yapmayan CHP’nin de Atatürk çizgisine dönüşünün altını protokol zemininde çizmiştir” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Son iki gündür ülke gündemini meşgul eden konuların başında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimine ilişkin ittifak görüşmesi gelmektedir. Bu görüşme sonunda imzalanan protokole yönelik olarak Atatürk düşmanı bazı parti ve çevreler tarafından sosyal medya ve basın yolu ile saldırılar yapılmaktadır. Halkımız, kontrolden çıkmış ekonomik çöküş, zamlar ve artık işgalci olarak nitelendirebileceğimiz 17 milyon sığınmacı ve kaçak sorunu ile mücadele ederken, Atatürk düşmanı bazı siyasi partiler, gündemi imzaladığımız protokol konusuna çekmeye gayret ederek AKP’ye hizmet ettiklerini bir kere daha kanıtlamıştır.

‘Altılı Masa'nın Atatürksüz protokollerine bir tepkiydi'

Öncelikle, Zafer Partisi’nce ortaya konan protokol, Altılı Masa’nın Atatürksüz protokollerine bir tepkiyi temsil etmektedir. ‘Atatürk Çizgisinde Türk Milliyetçiliği’ni iktidara getirmeyi amaçlayan; Türkiye’yi sığınmacı istilasından kurtarmayı ve vatanlarına geri göndermeyi önceleyen bu protokol, CHP’nin kuruluş ilkelerine zaten aykırı değildir ve 6’lı Masa’da Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine gereken vurguyu yapmayan CHP’nin de Atatürk çizgisine dönüşünün altını protokol zemininde çizmiştir. Protokole dair söylenecek her şey söylenmiştir.

‘AKP müstemlekesi partiler...'

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi gibi AKP müstemlekesi partilerden ve aile şirketi İYİ Parti’ye yerleşmiş AKP eskisi bazı isimlerden peş peşe protokole ve Zafer Partisi’ne yönelik açıklamalar gelmektedir. Açıklamalardan, içinde Atatürk ve kuruluş felsefesi geçen bir protokolün bu partileri rahatsız ettiğini anlaşılmaktadır. Meclis’e girmelerine müteakip Sayın Babacan tarafından “Yeni Anayasa konusunda AKP ile uzlaşabiliriz” açıklaması yapılmıştır. Tüm seçim kampanyasını Erdoğan karşıtlığı üzerine kuran 6’lı Masa üyesi bu parti, siyasi ahlak ve etiğine uymayan bu davranışını görmezden gelerek, Zafer Partisi’ne ahlak dersi vermeye çalışmaktadır. Öte yandan, CHP listelerinden Meclis’e giren bir diğer parti olan Gelecek Partisi, CHP genel başkanı için “iyi ki seçilmemiş” açıklaması ile zaten siyasi ahlaktan uzak olduğunu gösterdiği gibi, niyetlerinin de iktidarı değişmek değil, TBMM’de AKP’ye hizmet etmek olduğunu göstermiştir.

‘Korkularını anlıyoruz, korkmalılar'

Kendi listeleri ile seçime girmekten aciz AKP payandası bu partilerin, 6’lı Masa ittifakına hiçbir getirisi olmadığı açıkken, seçimin bitmesine müteakip Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden Zafer Partisi ve Sayın Özdağ’a saldırmaktadırlar. Zafer Partisi’nin Türk halkının sesi olduğunu, isteklerini öncelediğini ve karşılığı olduğunu gören bu partilerin telaşını ve korkularını anlıyoruz. Korkmalılar da! Bütün bu karalama ve manipülasyonlarına rağmen, Zafer Partisi Atatürk’ü ve Türkiye’nin Türklerin olduğunu hatırlatmaya devam edecek. Zafer Partisi’nin kuruluş amacı ve önceliği, Atatürk Çizgisinde Türk Milliyetçisi bir partiyi iktidar yapmak, Türk Milletinin menfaat ve güvenliğini garantiye almaktır. Partimizin her kademesi de bu amacı benimsemiş ve bu uğurda çalışan kadrolardan oluşmaktadır. Yaşanan yıpratma çabalarına inat, Zafer Partisi’nin ATATÜRK DÜŞMANLARI İLE MÜCADELESİ DEVAM EDECEKTİR.”