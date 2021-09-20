Zafer Partisi'nde 'Suriyeliler saldırdı' sözleri yalan çıkan Çelik'e ihraç yolu

İYİP'ten istifa eden Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne Çelik, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyelilerin kendisine saldırdığını iddia etmişti.

ANKA'nın haberine göre Zafer Partisi, Başkanlık Divanı üyelerinden oluşan heyetin yaptığı incelemede, konunun aktarıldığı gibi olmadığı sonucuna varıldığını ve Çelik'in kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada olay "partimize karşı arkasında neyin olduğu henüz belli olmayan bu provokasyon" diye nitelendi.

Açıklamada şöyle denildi:

"17 Eylül 2021 tarihinde, Zafer Partisi Tarım ve Hayvancılıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne ÇELİK, Hatay/Reyhanlı’da Suriyelilerin saldırısına uğradığını ileri sürmüştür.

Bunun üzerine Zafer Partisi Genel Sekreteri ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Mahalli İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cezmi POLAT, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve Basın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Burak Mengü Hatay’a giderek hem geçmiş olsun dileklerini iletmiş hem de konuyu yerinde incelemişlerdir.

Zafer Partisi Başkanlık Divan'ı üyelerinin kurduğu heyetin yaptığı Hatay/Reyhanlı ziyareti ve incelemesi sonucu olayın aktarıldığı gibi olmadığı anlaşılmış; Partimize karşı arkasında neyin olduğu henüz belli olmayan bu provokasyon üzerine Genel Başkanımız Sn. Ümit Özdağ tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir."