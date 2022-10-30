Zafer Partisi yönetiminden 'İsmailağa' istifası

Üç hafta önce Zafer Partisi Genel İdare Kurulu üyesi olan Mustafa Arabul, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 29 Ekim'de paylaştığı videoda, geçtiğimiz aylarda ölen İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu ve kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün 'cumhuriyet düşmanı' gibi gösterildiğini belirterek istifa kararı aldı.

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre; istifa kararını doğrulayan Arabul, "Benim İsmailağa Cemaati'yle bir bağlantım yok. Gönül bağım var sadece. İstifa dilekçem hazır, bugün ya da yarın kamuoyuna duyuracağım" dedi.

Ünlü'nün kendisinin eniştesi olduğunu belirten Arabul, Özdağ'ın yayınladığı videoyu gördüğünde çok şaşırdığını aktarırken Özdağ'dan Ustaosmanoğlu ve Ünlü'nün olduğu kısmın çıkartılması istediklerini söyledi. Arabul, "Türkiye'de birçok cumhuriyet karşıtı varken ülkesini seven Cübbeli Ahmet ve Mahmut Hoca'nın orada olması yanlıştı" dedi.

Videodaki kısma tepki gösterdikten sonra Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisine mesaj attığını söyleyen Arabul, "Ümit Bey, videoyu izlemediğini, rahatsız olunan kısımlardan haberi olmadığını söyledi" dedi.

İsmailağa Cemaati'nden kendisine destek geleceği için Zafer Partisi'nden siyasete atıldığını söyleyen Arabul, Ümit Özdağ'ın paylaşımının kabul edilemeyeceğini vurguladı.