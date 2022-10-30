Yargı, kadınları hedef alan gericinin açıklamasını soruşturmaya gerek duymadı

Kadınları hedef alan imam Halil Konakcı hakkındaki suç duyurusuna 'işleme konulmama' kararı verildi. Kararda, açıklamaların 'ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, suç teşkil etmediği' savunuldu.

Haber Merkezi

Hilafet çağrısı ve çeşitli vaazları ile tepki çeken Ankara'daki Melike Hatun Cami'sinin imamı Halil Konakçı, “Kadın-erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi? Kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” demişti.

Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt ise Diyanet TV’de yaptığı konuşmada "Tesettür dediğimiz şey örtünmektir. Allah’ın bir emri” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Avukat İsmail Çakmak, hem Konakcı hem de Bozkurt hakkında 31 Ağustos’ta suç duyurusunda bulundu. 

'İfade özgürlüğü'

Suç duyurusu hakkında Cumhuriyet Savcısı Vahit Özcan tarafından “işleme konulmama kararı” verildi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, anayasaya ve ifade özgürlüğüne işaret edilen kararda, “Bu düzenlemeler incelendiğinde ifade özgürlüğünün kişinin kendi fikrini herhangi bir baskı veya engellemeye maruz kalmadan dile getirmesi olduğu sonucuna varılır” denildi.

Kararda, sözlerin “düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında kaldığı, suç teşkil eden bir ifadenin bulunmadığı, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, herhangi bir araştırma ve soruşturma yapılmaksızın açıkça suç oluşturmadığının anlaşıldığı” savunuldu.

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