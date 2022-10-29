Yandaş isim yazdı: Soylu giderse, AKP çoğunluğu kaybeder ve hatta dağılır...

İktidara yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, Cumhur İttifakı’nda “Soylu giderse” hesabının yapıldığını öne sürdü.

Dilipak, Haber Vakti’nde “Siyasilerin duymak istemedikleri ihtimaller!” başlıklı yazısında yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Dilipak, Cumhur İttifakı’nda “Soylu giderse” hesabının yapıldığını öne sürdü. Dilipak, “'Soylu giderse, AK Parti çoğunluğu kaybeder ve hatta dağılır’ diye düşünenler de var” diye belirtti.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

Bugün 29 Ekim değil mi? CHP “Laik Cumhuriyet” tartışmaları ile Cuma hutbelerine bile müdahele edeceği endişesini uyandıran bu “Laikçi Kamalist” sempatizanlarından yakasını kurtaramazsa, onların işi zor. Bir düşmana, rakibe ihtiyaçları yok, kendi kendilerine yeterler!

AK Parti’lilere göre, CHP %24’ü geçemez. İYİ Parti de %12-14 arası, GELECEK, DEVA, SP’nın toplamı taş çatlasa %5. Etti mi % %42, HDP %6-7, onlara göre taş çatlasa %49. CHP’lilere göre AK Parti %30 gibi, MHP %6-7 Etti mi %37, YRP, vd %3-4 olsa %47. Başa baş gibi. AK Parti kendinden emin gözüküyor CHP’de. CHP’lilere göre kendi oyları %25’in üstünde, İYİ Parti %17, Diğerleri %7, HDP’den gelecek oylarla seçim garanti.

Kimine göre, AK Parti ile yeni bir çözüm yolu arayışında. CHP’lilere göre, böyle bir durumda, HDP’nin en az yarısı AK Parti’ye oy vermez. Yani HDP’nin oyu %10 olsa, AK Parti’ye %5 zor gider ama HDP ile yeni bir ittifak MHP’li seçmenin yarısı ittifaka oy vermez. Yani HDP’den AK Parti’ye gidecek oy, MHP’nin kaçacak oyla birlikte hesaplandığında %2-3 gibi olur.

Millet ittifakının şöyle bir artısı da var. Fakıbaba’nın istifasından sonra, Parlamentoda sandalya dağılımı şöyle: AK Parti 286, CHP 134, HADEP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, Bağımsız 6, TİP 4, DP 2, BBP 1, DAP 1, DBP 1, SP 1, YP 1, Zafer Partisi 1.

Mecliste 581 üye var 19 sandalye boş. Şu anda Cumhur ittifakının toplamı 286+48+1=330. Millet İttifakının ise 134+37+2+1 toplam 174 sandalyesi var. HDP 56+ diğerleri 13=69’da buradan, Cumhur ittifakı karşısından 243 milletvekili var. Aradaki fark 87. AK Parti'nin sandalye sayısı 338. Eğer, Millet İttifakı'nın beklentisi yönünde İYİ Partiye AK Partiden 30 milletvekili giderse AK Parti 308’e geriler, İYİ Parti 67’ye yükselir. Cumhur İttifakı, ''Soylu giderse'' hesabı yapıyor sanki. ''Soylu giderse, AK Parti çoğunluğu kaybeder ve hatta dağılır'' diye düşünenler de var.

Parlamento çoğunluğunu kaybetmesi kolay olmasa da, seçim açısından nasıl Cumhur İttifakı, Soylu üzerinden ya da AK Parti'den İYİ Partiye gidecekler üzerinden bir hesab yapıyorsa, AK Parti de HDP üzerinden bir takım hesaplar yapıyor. HDP Millet ittifakı açısından özellikle İYİ Parti çevresinde bir takım tartışmaları beraberinde getirse de, HDP konusu yeni bir açılım ile AK Parti içinde ve MHP kanadında bir takım sorunlara yol açabilir. Yani evdeki hesaplar her zaman siyaset pazarına uymuyor.