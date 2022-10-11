Soylu görevden alınacak dedi, tarih verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiği haberleri sonrası şimdi de görevden alınacağı iddiaları ortaya atılıyor.

Veryansın TV’de Erdem Atay’ın programına konuk olan gazeteci Recep Canpolat, "Süleyman Soylu hakkındaki iddialar sonrası Erdoğan, Bahçeli’yi görüşmede bilgilendiriyor. Bahçeli ise önceden çektiği setlerin aksine bu kez kendi çekincelerini de dile getirerek bir iki operasyondaki rahatsızlığını Erdoğan’a bildiriyor" iddiasında bulundu.

Canpolat, “Bu konuda Devlet Bahçeli ‘Takdir sizindir Sayın Cumhurbaşkanı’ diyor. Bana gelen bilgiye göre Bahçeli, Soylu’ya desteğini çekiyor. Bu, en kısa zamanda Soylu’ya yolun göründüğü manasına geliyor" dedi.

Programda yeni kabinenin bir ay içinde açıklanacağı ve Soylu'nun burada yer almayacağı öne sürüldü.