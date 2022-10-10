TKP: 10 Ekim katliamına göz yumanlarla, sebep olanlarla asla helalleşmeyeceğiz

Türkiye Komünist Partisi, 10 Ekim Ankara Gar katliamının 7. yılında sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak katliama göz yuman ve sebep olanlarla asla helalleşmeyeceğini, hesap soracağını duyurdu.
TKP'den yapılan açıklamada "10 Ekim katliamına göz yumanlarla, sebep olanlarla asla helalleşmeyeceğiz. Bu katliamın, halkımıza bu acıları yaşatanların hesabını mutlaka soracağız" denildi.
#10Ekim katliamına göz yumanlarla, sebep olanlarla asla helalleşmeyeceğiz. Bu katliamın, halkımıza bu acıları yaşatanların hesabını mutlaka soracağız. #10Ekim7Yıl pic.twitter.com/AD91HlabPP— TKP (@tkpninsesi) October 10, 2022