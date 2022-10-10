TKP: 10 Ekim katliamına göz yumanlarla, sebep olanlarla asla helalleşmeyeceğiz

10 Ekim Katliamı'nın 7. yılında TKP'den yapılan açıklamada 'Bu katliamın, halkımıza bu acıları yaşatanların hesabını mutlaka soracağız' denildi.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi, 10 Ekim Ankara Gar katliamının 7. yılında sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak katliama göz yuman ve sebep olanlarla asla helalleşmeyeceğini, hesap soracağını duyurdu.

TKP'den yapılan açıklamada "10 Ekim katliamına göz yumanlarla, sebep olanlarla asla helalleşmeyeceğiz. Bu katliamın, halkımıza bu acıları yaşatanların hesabını mutlaka soracağız" denildi.