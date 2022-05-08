Zafer Partisi İlçe Başkanı gözaltına alındı

İstanbul'da Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Hakan Akşit, dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı kararının Zafer Partisi'nin bir pankartında yer alan “Zafer Partisi Gelecek Sığınmacı Kaçaklar Gidecek” ifadesinden kaynaklı olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanımız Adem Şeker, aşağıdaki pankart ve yazılar sebebiyle gözaltına alınmıştır. İstanbul İl Başkanımız Hakan Akşit ve beraberindeki heyet, ilçe başkanımıza destek olmak için Arnavutköy Karakoluna gitmek için yola çıkmışlardır”