Sabah yazarı Övür: İngilizler Ümit Özdağ'ı sever

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı yazdı.

Süleyman Soylu'nun 'Soros çocuğu' sözleri sonrası başlayan kavga sonrası kaleme alınan yazının başlığı "İngilizle Özdağ'ı sever" olurken, yazıda şöyle denildi:

İçişleri Bakanı Soylu, bu kirli tuzağı gördüğü için isyan etti ve Özdağ'ın siyasi rolünü tarif etti:

"Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğuapaçık bellidir."

Aslında işin arka planında siyasi aktörleri de kullanan küresel bir operasyon var.

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Türkiye'nin bugüne kadar 500 bin Suriyeliyi gönderdiği "güvenli bölge"yeşimdi de 1 milyon göçmen daha göndermesi ve onlara güvenli bir yaşam imkânı sunması hiçbirinin işine gelmiyor. Bu politikayı, Türkiye'nin hem Suriye'de hem de bölge halkları nezdinde itibarını artıracağı için engellemek istiyorlar.

Bölgeyi ve geçmişte Türkiye'ye yönelik istihbarat operasyonlarını iyi bilen yazar İsmail Nacar şöyle diyor:

"İngilizler gayet hesaplıdır. Altyapıyı hazırlarlar ama kendilerigörünmez. Türkiye'deki Suriyelileri devreye sokarak Türkiye ile Arapcoğrafyasını karşı karşıya getirmek istiyorlar. Tıpkı geçen yüzyılınbaşında İngilizlerin Cemal Paşa'ya yaptırdıkları gibi... Şimdi de CemalPaşa'nın hayranı Ümit Özdağ devrede. İngiltere'deki lobi eskiden beri Özdağ'ı sever. Önümüzdeki süreçte çok daha kışkırtıcı eylemler olabilir, onun için dikkatli olmak lazım."