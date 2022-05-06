Ümit Özdağ'ın açıklaması sonrası çağrı yapmışlardı: Nedir bu Ataman Kardeşliği?

Ataman Kardeşliği adıyla sosyal medyadan sığınmacılara yönelik saldırı videoları paylaşan grup, yeniden gündemde.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini açıklaması sonrası Ataman Kardeşliği adlı ırkçı örgüt kendi telegram kanalından bir açıklama yaparak Bakanlık önüne çağrı yapmıştı.

“Televizyona çıkarak savaş kaçkını suriyeli sapıkları aklamaya çalışan, onları korumak için Türk milletinin geleceğini savunanlara hakaretler yağdıran Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kara lekesi, başarısızlık abidesi Süleyman Soylu’ya Sayın Ümit Özdağ’ın yalnız olmadığını göstermek için 11:00’de Ankara’da İçişleri Bakanlığı önünde toplanıyoruz. Bu çağrı vatanını seven herkesedir” denilerek yapılan çağrı sonrası Özdağ bir açıklama yapmış, bu grupla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

Özdağ bugün yaptığı açıklamada ise, “Anladık ki arkalarında karanlık odaklar var” dedi, üstü kapalı şekilde yine Soylu’yu işaret etti.

Soylu’nun kendisi hakkındaki açıklamalarının provokasyon için işaret fişeği olduğunu öne sürdü.

Saldırı videoları paylaşarak gündem oldular

Söz konusu grubun kim olduğu, kim tarafından yönlendirildiği bilinmiyor. Gruba yönelik polisin bir operasyon yapıp yapmadığı konusunda da resmi bir açıklama yok. Sadece yine grubun kendi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bir üyelerinin gözaltına alındığı bilgisi var.

Irkçı grup sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda sığınmacıları darp ettiği görüntüleri paylaşırken, bu saldırıların süreceğini duyurmuştu.

Faaliyetlere son verdiği açıklaması geldi, paylaşımlar sürdü

Bir süre önce başka bir kanal üzerinden faaliyetlerine son verdiği belirtilen grup, buna karşın başka kanallar üzerinden ve hesaplar adı altında saldırı paylaşımları yapmaya devam ediyor.

Grup kendi Telegram kanalında saldırı eğitimlerine ilişkin de paylaşımlarda bulunurken, İçişleri Bakanlığı’ndan henüz konuya dair tek bir resmi açıklama yapılmış değil.