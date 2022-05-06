Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı’na gitti: Polisten engelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ümit Özdağ'a "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır" sözleri sonrası Özdağ açıklama yapmıştı. Özdağ, Süleyman Soylu'ya "Yarın saat 11.00’de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Erkeksen orada bekle"' diyerek bakanlık önüne gideceğini duyurmuştu.
Özdağ, partisinin genel merkez binası önünden aracı ve koruma polisiyle bakanlık önüne gitti ancak içeri alınmadı. Polis Özdağ'ın girişini engellerken, bakanlık binasına yaklaşık 100 metre mesafede arbede yaşandı. TBMM önünden bakanlık binasına yürüyüşü engellenen Özdağ burada yaptığı açıklamada, "Ben geliyorum hadi Süleyman kapının önüne çık korkak herif" dedi.
Özdağ'ın açıklamaları şöyle: