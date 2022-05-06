Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı’na gitti: Polisten engelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ümit Özdağ'a "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır" sözleri sonrası Özdağ açıklama yapmıştı. Özdağ, Süleyman Soylu'ya "Yarın saat 11.00’de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Erkeksen orada bekle"' diyerek bakanlık önüne gideceğini duyurmuştu.

Özdağ, partisinin genel merkez binası önünden aracı ve koruma polisiyle bakanlık önüne gitti ancak içeri alınmadı. Polis Özdağ'ın girişini engellerken, bakanlık binasına yaklaşık 100 metre mesafede arbede yaşandı. TBMM önünden bakanlık binasına yürüyüşü engellenen Özdağ burada yaptığı açıklamada, "Ben geliyorum hadi Süleyman kapının önüne çık korkak herif" dedi.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Burası dünyanın lunaparkı değil. Her ipini koparan Türkiye'ye gelemez. Zafer Partisine karşı bir komplouya imza atyorsun. 6-7 ilde nasıl olay çıkartacağını biliyorum senin. Polis arkadaşlarının arkasına saklanma bunlar Türk milletinin çocukları bunların çoğu benim öğrencim sen don lastiği satarken ben akademide ders veriyordum.

Ya sen özür dilersin milletin önünde, ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. Soylu'nun liderliğinde Zafer Partisi'ne karşı komplo kuruldu. Genel merkezimize ziyarete gelen bir polis memuru bana bilgi verdi. Komploda kimlerin görev alacağını öğrendim ve teyit ettim. Zafer Partisi gibi görünen hesaplar üzerinden farklı illerde karışıklık düzenleyip bizi psikolojik baskı altına almak istiyorlar, tuzağa düşmeyiz.

Ben TBMM üyesiyim, bir partinin milletvekiliyim. İçişleri Bakanlığı buradan 100 metre ileride. İçişleri Bakanlığı önüne gidemeyeceğimi söylüyorsunuz. Soylu sen Karadeniz uşağısın, Oflu'yum diyorsun. Sen korktun kardeşim, sen Oflu değil koflusun. 6-7 ilde nasıl olay çıkartacağını biliyorum senin. Bu iş ikimizden biri ölene kadar devam edecek. Süleyman Soylu, sen bu bakanlık görevin bitince tutuklanacaksın. Bunu en iyi sen biliyorsun."