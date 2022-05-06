Ümit Özdağ-Süleyman Soylu kavgası: Bakanlık önünde önlem alındı

Gazeteci Hikmet Durgun'un "Ümit Özdağ'ın saat 11.00'da İçişleri Bakanlığı'na gideceğini söylemesinin ardından bakanlıkta görevli olan tüm polislerin ve güvenlik görevlilerinin izni sonlandırılıp göreve çağrıldı. Ayrıca çevik kuvvet sayısının artırılma talimatı verildi" paylaşımında bulunurken, Ümit Özdağ'dan bu gelişmeye ilişkin açıklama geldi.

Özdağ, "Süleyman, heyecanlanma. Ben tek başıma geliyorum. Bir çoğu benim akademide, istihbaratta öğrencim olmuş sevgili polis kardeşlerimin arkasına saklanma. Ben partigenel başkanı olarak gelmiyorum. Bu iş seninle benim aramda.Yarın karşıma çıkmaya cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum" dedi.