Zafer Partili Can'dan Kanal İstanbul'a destek

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Can, Kanal İstanbul'a tam destek verdiğini açıkladı, kanalın "açılır kapanır sistemle" yapılmasının uygun olacağını söyledi.

Seanews dergisine konuşan Can, "Kanal İstanbul yapılmak zorunda. Kesinlikle yapılmalı ama kapanıp açılabilen bir sistemle çalışmalı" dedi.

"Çevrecilerin ve Rusya'nın baskısından kurtulabilmek için" kanalın "dok" şeklinde yapılması gerektiğini savunan Can, "Hem seyir rahat olur hem de çevreye vereceği iddia edilen zararlardan kurtulmuş oluruz" ifadesini kullandı.