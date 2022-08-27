Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: İmar planları yürürlükte

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin imar planlarının iptal edildiğine ilişkin çıkan haberler sonrası açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Kurum, projenin iptal edilmediğini, imar planlarının yürürlükte olduğunu belirterek, "Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!" ifadelerine yer verdi.

Kurum'un açıklaması şöyle:

"Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!"