Zafer Partili adaydan ırkçı 'sosyal deney': Suriyeli dediği esnaf Siirtli çıktı

Zafer Partisi’nin Fatih Belediye Başkan Adayı Hande Karacasu’nun Suriyeli olduğunu iddia ettiği esnafın Siirt Pervarili olduğu ortaya çıktı.

Karacasu, önceki gün Malta Çarşısı’nda esnaf ziyaretindeki tuhaf tavırlarıyla tepki çekmişti.

Tepkilerin ardından Karacasu videolu paylaşım yaparak, dükkan sahibinin Suriyeli olduğunu ama bunu sakladığını iddia etmiş, tavırlarını da "sosyal deney" olarak açıklamıştı: “Dükkan sahibi çok iyi Türkçe konuşan bir Suriyeliydi. Beden dilimle aşırı dik durmamın sebebi Suriyeli olduğunu biliyor olmamdı.”

Karacasu’nun ırkçı paylaşımının ardından dükkanı ziyaret eden HÜDA PAR’ın Fatih adayı Hasan Ece, Karacasu’nun Suriyeli olduğunu iddia ettiği esnaf Havzullah Solmaz’ın Siirtli ve eski bir devlet memuru olduğunu söyledi.

Hande Karacasu, sosyal medya hesabını "kilitleyerek" görüntülemelere kapattı.