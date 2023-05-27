Zafer Havalimanı'nda hedef bir kez daha tutmadı: 'Bu soygunu biz durduracağız'

Açıldığı günden beri tutturamadığı yolcu garantisi sayılarıyla gündemden düşmeyen ve Hazine'yi sürekli zarara uğratan Zafer Havalimanı'na bu yılın ilk 4 ayı için 439 bin 244 yolcu garantisi verilmişti. Havalimanını sadece 17 bin 785 yolcu kullandı.

Toplamda 17 bin 785 yolcunun geldiği havalimanını Ocak- Nisan aylarında kullanan dış hat yolcu sayısı 6 bin 545, iç hat yolcu sayısı 11 bin 240 oldu. Zafer Havalimanı’na ilişkin sözleşmeye göre, iç hat giden yolcu servis ücreti olarak 2 avro, dış hat giden yolcu servis ücreti olarak da 10 avro garanti edildi.

2044'e kadar 208 milyon avro garanti ödeme yapılacak

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, açıldığı yıl 850 bin yolcunun garanti edildiği havalimanına ilişkin sözleşmede yıldan yıla garantili yolcu sayısı da arttı. 10. yıl itibarıyla havalimanının yıllık garantisi 1 milyon 317 bin 733 yolcuya yükseldi. Zafer Havalimanı’nın yapım maliyeti 50 milyon avro oldu.

2012-2022 yıllarında şirkete yapılan garanti ödemesi 59 milyon 676 avroya yükseldi. Havaalanı kamuya 2044’te devredilecek. Bu tarihe kadar şirkete ödenecek olan garanti ödemesi 208 milyon avro olacak.

CHP: Bu soygunu biz durduracağız

Zafer havalimanı ile ilgili konuyu sık sık TBMM gündemine getiren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, açıklamada şunları söyledi:

‘"AKP iktidarının Zafer Havalimanıyla ilgili performansı, Guinness Rekorlar Kitabına girecek niteliktedir. 2020 yılında garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 279 bin 352'ydi ve gerçekleşen yolcu 7 bin 429 oldu. Hata payı yüzde 99 oldu. Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak’ın toplam nüfusu yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi ve 2023 için verilen yolcu garantisi ise 1 milyon 317 bin kişi oldu. Yani havalimanı için neredeyse 3 ilin nüfusu kadar yıllık yolcu garantisi veriliyor. Bunun tutturulması mümkün mü ? Bu kadar öngörüsüzlük olur mu ? Hazineyi zarara uğratanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Bu soygunu biz durduracağız."