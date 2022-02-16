CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Zafer Havalimanı’nın kaç kişi tarafından kullanıldığını, havalimanını işleten firmaya kaç kişilik garanti verildiğini ve ne kadar garanti ödemesi yapıldığını öğrenmek için CİMER’e başvurmuştu.

CHP’li Kasap, yaptığı açıklamada “Yap-işlet-devret” modeli ile 2012'de 50 milyon avroya inşa edilen, 2012-2021 yıllarında toplam 52 milyon avro garanti ödemesi yapılan Kütahya Zafer Havalimanı'na 2021 yılı için 6 milyon 938 bin avro garanti ödemesinin yapıldığını ve bunun bugünkü kurla Türk lirası karşılığı bir yılda 106 milyon lira civarında olduğunu aktarmıştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, CHP milletvekili Ali Fazıl Kasap'a yanıt verdi.

14 Ocak tarihinde verilen yanıtta şu ifadeler kullanıldı:

“2021 yılına ilişkin Zafer Uluslararası Havalimanı için garanti edilen iç hat yolcu sayısı 775 bin 137 kişi olup iç hat gerçekleşen yolcu sayısı 9 bin 228 kişi, garanti edilen dış hat yolcu sayısı 542 bin 596 kişi olup dış hat gerçekleşen yolcu sayısı bin 904 kişidir.

2021 yılı için garanti altı gerçekleşmeler nedeniyle görevli şirkete ödenen tutar toplamda 6 milyon 938 bin 738 avro olup 2022 yılı için garanti edilen iç hat yolcu sayısı 775 bin 137, garanti edilen dış hat yolcu sayısı 542 bin 596’dır”.

Öte yandan sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımla tepki gösteren CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap, “Kütahya Zafer Havalimanı her yıl kamuyu zarara uğratıyor. Garanti ödemeleri Türk lirasına çevrilmiyor. Sadece 2021 yılı için 1,3 milyon yolcu garantisi verilmiş. Havalimanını sadece 11 bin 132 yolcu kullanmış. garanti ödemesi 6 milyon 938 bin avro” ifadelerini kullandı.