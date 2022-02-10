Hazine'nin Zafer Havalimanı için ödeyeceği garanti tutarı yaklaşık 9 milyon TL

“Yap işlet devret” modeliyle yapılan ve garanti edilen yolcu sayısına ulaşamayarak adından sıklıkla söz ettiren Zafer Havalimanı'yla ilgili CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz yeni verileri paylaştı.

Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı tartışılmaya devam ediyor.



Garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1'ine bile ulaşamayarak dünyada adından söz ettiren Zafer Havalimanı'yla ilgili CHP'li Deniz Yavuzyılmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Berbat bir performans...'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavuzyılmaz, AKP’nin Zafer Havalimanı’ndaki 2022 Ocak ayındaki performansını “berbat” olarak nitelendirerek şu paylaşımı yaptı:

AK Parti’nin Zafer Havalimanı’ndaki 2022 Ocak ayı berbat performansı:

Garanti edilen yolcu sayısı: 109.811 Gerçekleşen yolcu sayısı: 1.304 Hata payı: % 98,81

Hazinenin şirkete ödeyeceği garanti tutarı: 581.352 Euro Güncel kurla: 8.970.532 TL!

AK Parti’nin Zafer Havalimanı’ndaki 2022 Ocak ayı berbat performansı⬇️



Garanti edilen yolcu sayısı: 109.811

Gerçekleşen yolcu sayısı: 1.304

Hata payı: % 98,81



Hazinenin şirkete ödeyeceği garanti tutarı: 581.352 Euro



Güncel kur’la: 8.970.532 TL!



Kaynak: Sayıştay, CİMER pic.twitter.com/XreBIP7mKq — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) February 10, 2022

Öte yandan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı’nın yapım maliyetinin 50 milyon avro, 2012 ile 2021 yılları arasında şirkete yapılan garanti ödemenin 52 milyon 829 bin avro ve havalimanının kamuya devrinin 2044 yılında gerçekleşeceğini olduğunu hatırlatarak, bugüne kadar ki ortalama hata payıyla devam ederse, 2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesinin 208 milyon avro olacağını açıkladı.

Zafer Havalimanı⬇️



Yapım maliyeti:

50 milyon Euro



2012-2021 şirkete yapılan garanti ödemesi: 52 milyon 829 bin Euro



Kamuya devir tarihi:

2044 yılı



Bugüne kadar ki ortalama hata payıyla devam ederse, 2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi: 208 milyon Euro pic.twitter.com/Kh7BG9ksZX — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) February 10, 2022

'Yavuzyılmaz'dan soruşturma başlatılması talebi...'

Bununla birlikte CHP Milletvekili Yavuzyılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığna yaptığı başvuruyu da paylaştı.

Başvuruda, “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün ‘Bölgesel Zafer Havalimanı’ ihalesi ve yapılan sözleşme ile kurum zararı oluşmasına sebebiyet veren kişi/kişiler tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılması talebidir” ifadeleri yer aldı.