CHP'li Özel'den Zafer Havalimanı açıklaması: 'Uçanın küsuratı uçmayana yetmiyor'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kütahya'da yapılan, Afyonkarahisar ve Uşak'taki yurttaşların ortak kullandığı Zafer Havalimanı'na ilişkin konuştu.

Özel, "İç hatlardan uçmayan her yolcu için 2 avro, dış hatlardan uçmayan her yolcu için de 10 avro garanti verdiler. Yani uçmazsa yerine biz ödeyeceğiz dediler. 2021 yılındayız, ilk dokuz aya baktığımızda, demişler ki buradan 988 bin kişi uçacak. Kaç kişi uçmuş, 7 bin küsur. Uçanın küsuratı uçmayana yetmiyor. İlk dokuz ayda 5 milyon avro fazladan para ödemişiz. Şu ana kadar bu havalimanından uçan yolcular için değil, uçmayan yolcular için hepimizin cebinden 51 milyon avro ödeme yapıldı" dedi.

Yüklenici firma dışında herkesin zarar ettiğini belirten Özel, "En geç bir buçuk sene sonra, yarın olursa bugünden hazırız, erken seçimde bu düzeni kuranlar gidecek. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı bir yandaş müteahhite senelerce ödenmeyecek. Bunun sözünü buradan veriyoruz" diye konuştu.