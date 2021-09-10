Uçak inmeyen havalimanına elektrik ihalesi yapılıyor: İhalenin kime verileceği de belli...

Ulaştırma Bakanlığı'nın 2020 Şubat ayından itibaren "uçuşlara açıldı" dediği Balıkesir Merkez Havalimanı, geçtiğimiz süre içerisinde hiçbir uçak inmediği gündeme gelmişti. Havalimanıyla ilgili son olayı ise CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin kamuoyuyla paylaştı.

Uçak inmeyen havaalanına 1 milyon 150bin KW elektrik alımı ihalesi açıldığını belirten Aytekin “Cumhuriyet tarihinin Zafer Havaalanından sonraki en büyük atıl projesi olan Balıkesir Merkez Havaalanı’nda israf sürüyor. Açıldığı günden bugüne bir tek uçak inmeyen havaalanı şimdi de 1 milyon 150bin KW’lık enerji ihalesine çıkıyor. Muhtemelen ihaleyi alacak şirket de belli. Sadece formaliteleri yerine getirerek ihale yapılıyor. Olan yine vatandaşa oluyor. Vatandaş almadığı hizmete vergilerle kaynak yaratıyor” ifadesini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin’in açıklaması şöyle:

Cumhuriyet tarihinin Zafer Havaalanından sonraki en büyük israfı olan Balıkesir Merkez Havaalanı’nda savurganlık devam ediyor. Ulaştırma Bakanı’nın Şubat 2020’den itibaren havaalanı açık ancak şirketler tercih etmiyor diye açıklama yaptığı Balıkesir Merkez Havaalanı şimdi de 1milyon150bin KW elektrik ihalesine çıktı. Muhtemelen ihaleyi alacak şirket de belli. Sadece kılıfına uydurmak için ihaleye çıkılıyor. 30 Eylül’de ihale için son teklif verilecek, sonucu göreceğiz.

Balıkesir Merkez Havaalanı konusu çokça gündeme getirildi. AKP’nin strateji ve akıldan uzak politikaları sonucu geldiğimiz noktada Balıkesir için bir karadeliğe dönüşen Merkez Havaalanı, 76 milyon TL harcanarak yapıldı. Bugün ise havaalanında yer hizmetleri çalışıyor, bankolarda personel çalışıyor, kule çalışıyor, güvenlik çalışıyor. Ama uçak çalışmıyor. Selamsız bandosu gibi uçak bekleniyor. AKP’nin vekilleri dönüyor bir pandemi diyor, bir hava durumu diyor, THY programa aldı diyor. Ulaştırma Bakanına gidip görüşüyorlar, ha indi ha inecek deniliyor. Ama sonuç değişmiyor. Balıkesir Merkez Havalimanı öylece duruyor. Muhtemelen seçime kadar bir uçağı indirmeyi büyük başarı gibi duyuracaklar. İnecek ilk uçağı çiçekle karşılayacaklar. Resmi program yapıp onu da temsil ağırlama bütçesine yazacaklar. Çünkü AKP, kamu kaynaklarını, Balıkesirlinin verdiği vergiyi sömürmeyi gayet iyi biliyor. Ama iş hizmete gelince kaplumbağa adımı ile ilerliyor.