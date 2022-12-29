'Z kuşağı' anketinde Cumhur İttifakı'na kötü haber

ORC Araştırma Şirketi, Z kuşağı olarak değerlendirilen 1997-2005 yılları arasında doğan kişilerle yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarına göre Z kuşağında kararsızlık devam ederken Millet İttifakı'na destek yüzde 47,1, Cumhur İttifakı'na destekse yüzde 21.3 oldu.

22-27 Aralık 2022 tarihleri arasında Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 1550 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada gençlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçları şu şekilde: