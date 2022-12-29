'Z kuşağı' anketinde Cumhur İttifakı'na kötü haber

ORC Araştırma'nın 1997-2005 yılları arasında doğan kişilerle yaptığı seçim anketinin sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nı destekleyenlerin oranı yüzde 21,3 oldu.

Haber Merkezi

ORC Araştırma Şirketi, Z kuşağı olarak değerlendirilen 1997-2005 yılları arasında doğan kişilerle yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarına göre Z kuşağında kararsızlık devam ederken Millet İttifakı'na destek yüzde 47,1, Cumhur İttifakı'na destekse yüzde 21.3 oldu.

22-27 Aralık 2022 tarihleri arasında Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 1550 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada gençlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçları şu şekilde:

  • CHP: %21,7
  • İYİ PARTİ: %17,4
  • KARARSIZ: %15,1
  • AK PARTİ: %13,9
  • MHP: %7,4
  • HDP:%5,5
  • TDP: %5,3
  • ZAFER: %3,6
  • GELECEK: %3,3
  • DEVA: %3,0
  • YRP: %1,7
  • Diğer: %2,1

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