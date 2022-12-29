'Z kuşağı' anketinde Cumhur İttifakı'na kötü haber

ORC Araştırma Şirketi, Z kuşağı olarak değerlendirilen 1997-2005 yılları arasında doğan kişilerle yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Anket sonuçlarına göre Z kuşağında kararsızlık devam ederken Millet İttifakı'na destek yüzde 47,1, Cumhur İttifakı'na destekse yüzde 21.3 oldu.
22-27 Aralık 2022 tarihleri arasında Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 1550 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada gençlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Anket sonuçları şu şekilde:
- CHP: %21,7
- İYİ PARTİ: %17,4
- KARARSIZ: %15,1
- AK PARTİ: %13,9
- MHP: %7,4
- HDP:%5,5
- TDP: %5,3
- ZAFER: %3,6
- GELECEK: %3,3
- DEVA: %3,0
- YRP: %1,7
- Diğer: %2,1