Türkiye Komünist Gençliği'nden çağrı: Bu Yol Yalnız Yürünmez!

Sevgili arkadaş;

1 dakika düşün ve etrafına bak…Sevgili ülkemiz feryad ediyor.

Memleketin geleceğine egemen olma gayreti içindekiler biz gençleri adım adım bu gelecek “vizyonundan” uzaklaştırıyor.

Gençsen,Paranın saltanatında meteliğe kurşun atıyorsun.Her alanda yarışa zorlanıp, her yarışa birkaç adım geride başlıyorsun.

Bir yol kavşağına doğru adım adım ilerliyoruz. Varlığımız tehdit altında ve hayat bizi bir karar vermeye zorluyor.

Biz gençleri toplumsal mücadelelerden soyutlayarak etkisizleştirme gayretindeler ancak biz beraber oldukça, arkadaşımızın elinden tuttukça sorunlarla baş etme azim ve iradesine kavuşuyoruz. Tarih bunu söylüyor, bu yollar yalnız yürünmüyor…

Bu topraklarda gençliğin hamuru devrim fikriyle yoğruldu. Bu fikir bizi; ülkemizin karşı karşıya olduğu hayati sorunlar karşısında bahane üretmekten de çözümü başka odaklara havale etmekten de men ediyor.

Gerektiğinde ülkemizin geleceği, onun bağımsızlık ve egemenliği için büyük fedakarlıklara atılmaktan geri durmayız. Bizim kurtuluşumuz ülkemizin kurtuluşudur ve ülkemizde kaybettiklerimizi başka yerde aramaya niyetimiz yok…

Tarikat, mafya, çete düzeninin sahipleri, koltuk sevdalıları, emperyalizmin her meşrepten yardakçıları kendi ikballeri için ülkenin feryadını bastırmaya kalkıyorlar. Oysa; Türkiye’nin geleceğinde onlar yok, Bu karanlığa baş kaldıranlar, omuz omuza zorbalara karşı koyanlar var!

Yol arkadaşları arıyoruz!İşbirlikçilerin kirli amaçları için değil, ülkemizin feryadını dindirmek için beraber yürüyelim istiyoruz.Cumhuriyetin tasfiyesine girişenlerin “Türkiye vizyonları” için değil, memleketin can çekişmesine son vermek için yol arkadaşlığını bekliyoruz.

“Bir yol kavşağındasın ve senindeğişmek için çırpınıyor kaderin…”

Türkiye’nin en genç partisinde beraber mücadele edelim.Türkiye Komünist Partisi’nde patronluk taslayanlar yok, sen varsın, biz varız!Bu Yol Yalnız Yürünmez!