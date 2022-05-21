Yüzlerce vakıf vergiden muaf tutuldu

Yurttaşlar ekonomik krizle ve hayat pahalılığıyla boğuşurken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde dört vakfı daha vergiden muaf tuttu. Vergiden muaf tutulan vakıfların sayısı ise böylece 305’e yükselmiş oldu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Mayıs'ta merkezi Ankara'da bulunan ve başkanlığını Nüket Küçükel Ezberci’nin yaptığı Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı’na vergi muafiyeti hakkı tanıdı. Erdoğan, vergiden muaf tuttuğu vakfın başkanı Ezberci’yi 2019 yılında da Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliği görevine getirmişti. Erdoğan ailesi ile yakın ilişkileri olan Ezberci, aynı zamanda Güven Hastaneleri Grubu’nun da Yönetim Kurulu Başkanı.

Hatta 2015 yılında, Güven Hastaneleri Grubu’na bağlı Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü’nün açılışını da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eşi Emine Erdoğan yapmıştı. Vergiden muaf tutulan vakfın yöneticileri arasında yer alan Fikri Küçükel ise hem 2015 yılında hem de 2018 yılında AKP’den Elazığ Milletvekili aday adayı olmuştu.

Vakfın kurucusu otelin sahibi

Erdoğan 13 Mayıs'ta ise Nafi Güral Eğitim Vakfı’nı vergiden muaf tuttu. Vakfın kurucusu Nafi Güral, NG Şirketler Topluluğu çatısı altındaki birçok şirketin de sahibi. AKP’nin 2014 yılındaki 22’nci İstişare Toplantısı Güral’ın sahibi olduğu Afyon’daki NG Güral Afyon Otel’de gerçekleştirilmişti.

2015'te ise Erdoğan, Güral’a “Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketi’ni” verdi. 2016’da da Güral’ın 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası adını verdiği fabrikasının açılışını yaptı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021’in Haziran ayında da yine Güral’ın sahibi olduğu Antalya'nın Kemer ilçesindeki NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışını yapmıştı.

Gerici vakıflar da vergiden muaf

Erdoğan, gerici vakıfları da vergiden muaf tutmayı unutmadı. 13 Mayıs’ta Kevser Eğitim Vakfı’nın da vergiden muaf tutulduğu ifade edildi. Vakfın Nakşibendi Tarikatı’nın Konyevi koluna ait olduğu biliniyor. Konyevi kolunun lideri Seyda Muhammed Konyevi, Menzil şeyhi Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni’nin de öğrencisi.

Şubat ayında yaşamını yitiren Seyda Muhammed Konyevi için, Erdoğan'ın vergiden muaf tuttuğu Kevser Eğitim Vakfı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, Seyda Muhammed Konyevi’den “sultanımız” diye bahsedilerek vakfın cemaati temsil ettiği belirtilmişti. Vakfın açıklamasında, “Nakşi Reyhani yolunu temsilen kendisinden sonra; evladı ve halifesi olan Seyda Muhammed Feyzullah Konyevi hazretleri temsil etmektedir” ifadelerine de yer verildi.

Erdoğan'ın vergiden muaf tuttuğu bir diğer vakıf ise Erzurum'da bulunan Ebu İshak Vakfı oldu. AKP’ye yakınlığıyla bilinen vakfı, AKP'li eski bakanlar, AKP milletvekilleri ve AKP’li belediye başkanları sık sık ziyaret ediyor. Geçen yıl da Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ebu İshak Vakfı arasında "Genel/Mesleki Teknik Kurslar Düzenlenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalanmıştı.

305 vakıf muaf tutuldu

Türkiye'de yaklaşık olarak 5 bin 500 civarında olan vakıftan bugüne kadar 305’ine vergi muafiyeti hakkı tanındı. Erdoğan'ın yedi yıllık görev süresi boyunca vergi muafiyeti tanıdığı vakıf sayısı 59 oldu.

Bu vakıflar arasında oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ve Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı (Okçular Vakfı) ile kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) da yer alıyor.

Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın yöneticisi olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile diğer damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın da vergi muafiyetinden yararlanmasını sağladı.