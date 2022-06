Yüzlerce Ukraynalı mülteci İngiltere'de evsiz kaldı

İngiltere hükümetinin, Ukrayna için "ev ve aile vizesi programlarının barınma imkanı sağlayacağı" konusundaki taahhütlerine rağmen, en az 480 Ukraynalı ailenin evsiz kaldığı açıklandı. Ayrıca en 180 bekar Ukraynalı'nın İngiltere'ye gelirken gerekli işlemleri yapmış olmasına rağmen evsiz kaldığı da belirtildi.

The Guardian'ın haberine göre, Refugees at Home Direktörü Lauren Scott yaptığı açıklamada, "Sinirli ve üzgünü, ancak yerleşim planlarının bozulmaya başladığını görmek bizi şaşırtmadı. Savunmasız, travma geçirmiş mültecilerin Facebook'ta tanıştıkları yabancıların iyi niyetine güvenmelerini beklemek her zaman bir risktir" diyerek duruma tepki gösterdi.

İngiltere'de yerel makamların, Ukraynalı aileleri tıpkı Afgan mültecilerde yaptıkları gibi, ev sahipleriyle yeniden eşleştirmeye veya onları pansiyon ve otellerde konaklatmaya sıcak bakmadıkları, bunun yerine Ukraynalılar'a evsiz olarak muamele etmeyi tercih ettikleri belirtildi.

Mülteci Konseyi Genel Müdürü Enver Süleyman, "Savaştan kaçan, travma ve kalp kırıklığı yaşayan çaresiz Ukraynalı ailelerin, güvenliklerini bize emanet ederek buraya gelip, evsiz kalması endişe verici. Buraya gelen Ukraynalı ailelerin sıcak bir karşılamaya, güvenli barınma ve sosyal yardımlara, duygusal desteğe ve bağlantıya ihtiyaçları var. Aile vizesi ile gelen Ukraynalıların, tüm akrabalarının aile üyelerini desteklemek için yeterli alana veya kaynaklara sahip olmayacağı için sorunlarla karşılaşmasından endişe duyuyoruz - bu nedenle onlar ve yerel konseyler için aynı düzeyde finansman olması gerekiyor" dedi.