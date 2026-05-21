Yüzlerce Sumud aktivistine işkence: Soykırımcı İsrail tepkiler karşısında faşist bakanını harcıyor

İsrail ordusu Gazze ablukasını kırmak ve Filistinlilere insani yardım götürmek üzere bir kez daha yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na Kıbrıs açıklarında saldırmış ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu farklı ülkelerden 400’ün üzerinde aktivisti kaçırarak Aşdod Limanı’na götürmüştü.

Aşdod Limanı’ndaki gözaltı merkezinde tutulan aktivistlere yönelik işkence dün İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in paylaştığı görüntülerle dünyanın gözleri önüne serildi.

Gözaltı merkezine giden Ben-Gvir “İsrail’e hoşgeldiniz” diyerek buradaki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda yüzlerce gönüllünün elleri arkadan bağlanmış şekilde, başları zorla öne eğdirilmiş ve yan yana yere çömeltilmiş bir biçimde İsrail milli marşı dinletilerek bekletilmeleri, İsrail askerlerinin Ben-Gvir’e “Filistin’e özgürlük” sloganıyla karşılık veren bir kadına uyguladığı şiddet ve şiddete Ben-Gvir’in verdiği destek görüldü.

Ben-Gvir videoda elinde İsrail bayrağı sallarken aktivistlere İbranice olarak "İsrail’e hoşgeldiniz. Efendi biziz” diyor.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Dünya genelinde hükümetlerden ardı ardına tepkiler

Görüntülere aralarında İsrail’e verdiği askeri destekle Gazze’deki soykırımın suç ortakları arasında yer alanların da bulunduğu çok sayıda ülkeden tepki geldi.

Avustralya, İtalya, Fransa, Hollanda, Belçika ve İspanya, Ben-Gvir’in eylemlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek ilgili İsrail büyükelçilerini çağırdıklarını bildirdi. İngiltere ve ABD'nin de görüntülere tepki vermesi dikkat çekti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak "İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz” dedi.

Netanyahu'dan açıklama: 'Değerleri' ile bağdaşmıyormuş!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın da Ben-Gvir’in eylemlerini “uygunsuz” bulduklarını açıklaması ve hemen ardından ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin Ben-Gvir’in davranışı için “aşağılık” ifadesini kullanması dikkat çekti.

İsrail yönetiminin söz konusu görüntülerin dünyada yarattığı öfkeyi ardı ardına çok sayıda hükümetten yöneltilen bu nadir tepkileri odak kaydırarak hafifletmeye çalıştığı görünüyor.

İlk dikkat çekici açıklama İsrail Dışişleri Bakanı Saar’dan geldi. Görüntüler için “utanç verici gösteri” diyen Saar, Ben-Gvir’i İsrail ordusu ve Dışişleri Bakanlığı’nın “muazzam, profesyonel ve başarılı” diye nitelediği “çabalarını”, yani İsrail’in yıllardır sürdürdüğü soykırım ve katliamlarını “boşa çıkarmak”la suçladı.

Ben-Gvir’e seslenerek “Devletimize kasıtlı olarak zarar verdiniz ve bu ilk kez değil” diyen Saar “Hayır, siz İsrail'in yüzü değilsiniz” iddiasında bulundu.

Ben-Gvir ise Saar’a hızla karşılık vererek, "Dışişleri bakanının İsrail’in artık kolay bir lokma olmayı bıraktığını anlaması beklenir" ifadesini kullandı.

Ardından İsrail Başbakanlığı’nın X hesabından Netanyahu’nun açıklaması yayımlandı. Küresel Sumud Filosu’nu “Hamas destekçilerinin provokatör filosu” diye niteleyen Netanyahu, İsrail’in filonun Gazze’ye ulaşmasını engellemek için “her türlü hakka sahip olduğunu” iddia etti. Netanyahu “Ancak, Bakan Ben Gvir’in filodaki aktivistler karşısındaki tutumu, İsrail’in değerleri ve normlarıyla bağdaşmıyor” iddiasında bulundu.

Netanyahu “provokatörler” diye nitelediği aktivistlerin “mümkün olan en kısa sürede sınır dışı edilmesi” talimatı verdiğini belirtti.

Sumud Filosu'na yaptırım kararı alan ABD'den ikiyüzlü açıklama

İsrail’in baş müttefiki ve soykırım ortağı ABD’nin İsrail’deki siyonist büyükelçisi Mike Huckabee de Netanyahu’nun paylaşımını alıntıladığı mesajında Ben-Gvir’in eylemlerini “aşağılık” diye niteledi.

Huckabee bu ikiyüzlü ama dikkat çekici paylaşımını ABD Hazine Bakanlığı’nın Küresel Sumud Filosu organizatörlerini yaptırım listesine alma kararından bir gün sonra yaptı.

Brezilyalı aktivist 'asıl soruna' işaret etti: 'Bu şiddet İsrail'in Filistinlilere yaptığına kıyasla hiçbir şey'

Küresel Sumud Filosu’na önceki İsrail saldırılarında kaçırılan, İsrail’in işkencelerine maruz kalan Brezilyalı aktivist Thiago Avila ise yaşananları yorumladığı bir video paylaştı.

Dünyanın nihayet söz konusu şiddet karşısında harekete geçtiğini söyleyen Avila görüntülerdeki şiddetin İsrail’in Filistinlilere her gün yaptıkları yanında hiçbir şey olduğunu vurguladı:

Dünya, Siyonist rejimin şiddetsiz dayanışma insani misyonumuza karşı gösterdiği korkaklık ve şiddeti gördükten sonra nihayet harekete geçti. Ama ana sorun, bu düzeydeki kabul edilemez şiddetin, onların Filistinlilere her gün yaptıklarına kıyasla hâlâ hiçbir şey sayılması.”