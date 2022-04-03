Yüzlerce emekçi Kartal’da milletvekili adaylarını seçti: ‘Sıkılmış bir yumruk gibi geleceğiz’

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ocak ayında yaptığı olağanüstü konferansta, milletvekili adaylarını halk toplantıları ile belirleme yönünde bir karar almıştı.

TKP’nin Türkiye’nin her yerine yayılan örgütleri ile yaptığı halk toplantıları, geçtiğimiz ay başlamış; Türkiye’nin çeşitli noktalarında emekçiler, gençler, kadınlar milletvekili adaylarını belirlemişti.

Toplantıların İstanbul Kartal’daki ayağı Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde bugün gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıya TKP Parti Merkez Konseyi Üyesi (PMK) Aydemir Güler, gazeteci Enver Aysever ve sanatçı Gülcan Altan katıldı.

'Emekçi halkın siyasete ağırlık koyması için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz'

Toplantının açılış konuşmasını yapan Filiz Özdemir, ülkenin ekonomik bir krizin içerisinde bulunduğunu ve emekçi halkın her geçen gün daha da yoksullaştığını belirtirken; patronların ise zenginleşmeye devam ettiğini söyledi.

Düzen partilerinin halka kalıcı ve gerçek bir çözüm sunamadığını söyleyen Özdemir, ‘’Emekçi halkların siyasete ağırlığını koyması; sömürüye, gericiliğe ve emperyalizme karşı mücadele etmesi için Türkiye’nin dört bir yanında örgütlenmeye, bunun için tüm olanaklarını seferber etmeye devam ediyoruz’’ dedi.

'Ne zaman yapılacağı belli olmayan bir seçimin adayları değil halkın temsilcileri'

"Bugün burada bir araya gelirken; ne zaman yapılacağı belli olmayan bir seçimin adaylarını değil, halkın temsilcilerini seçiyoruz" diyen Özdemir, ‘’Emekçilerin, kadınların, gençlerin bir adım daha öne çıkması için; halkı temsil etme konusunda meşruluğunu artık kaybetmiş parlamentonun yerine sokakların, iş yerlerinin, mahallelerin öncülerini belirliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Kürsüye TKP PMK üyesi Aydemir Güler davet edildi.

'Düzenin ilkesi sömürüdür'

"TKP bu toplantılarda ne yapıyor? Bu toplantılar Türkiye Komünist Partisi’nin örgütlenme toplantıları. Türkiye’nin ihtiyacı olan bu" diyen Güler şöyle konuştu:

"Düzenin ilkesi sömürüdür. Türkiye’yi yönetenler karar verdiler, kendi kârlarını arttırmak için olabilecek bütün çabayı gösteriyorlar. Bugün siyaset bunun üzerinden tavır belirlenmeyecek de neyin üzerinden belirlenecek? Birileri bizi soyuyor. Türkiye siyasetinde emeğin lafı, büyük siyasilerin esnaf gezilerinde anılıyor. Emperyalizme karşı durmamız şarttır."

NATO'nun Ortadoğu’yu katleden bir ittifak olduğunu dile getiren Güler "Türkiye de NATO üyesi bir ülkedir. NATO sadece bir terör örgütü değildir. Üye ülkelerinin içinde bulunan bir kontrgerilla örgütüdür. Türkiye bağımsız olacak, Türkiye emperyalizme karşı bayrağını yükselten bir ülke olacak" dedi.

Güler "İhtiyacımız olan emeğin hak mücadelesi ve bunun yükseltilmesidir. Türkiye’de sol; emeğin haklarıdır, emperyalizmle mücadeledir, laikliktir. TKP bu nedenle ön alıyor. Halkın temsilcilerinin oluşmasında, bir araya gelmesinde ve hayata müdahale etmesinde adım atmak zorundayız" diye konuştu.

'Emekçilerin örgütlenmediği bir seçimden bir şey beklenemez'

Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meselemiz seçim değil, bundan daha fazlası. Seçim gerçekliği ve doğruluğu yansıtmayan bir ayna ve aynanın üzerine paranın, medyanın ve dış güçlerin gölgesi düşüyor. Türkiye'de güç dengelerinin değişmesi lazım. Emekçilerin ayağa kalkmadığı ve örgütlenmediği bir durumda seçimden herhangi bir şey beklenemez.

Bir parti AKP’ye karşı çıkan sağcıları topluyor, bir diğer parti ise AKP’ye karşı çıkan solcuları topluyor. Biz en geniş birlikteliklerden yanayız ama ilkelerimizden asla taviz veremeyiz.

Türkiye halkı sol ilkeler doğrultusunda örgütlenmeye başladığında göreceğiz ki biz, Türkiye’nin büyük çoğunluğu olacağız. Bu doğrultuda TKP yürüyor. TKP milletvekili seçimlerine katılıp Türkiye’yi cumhurbaşkanlığı seçiminde de yalnız bırakmayacak."

Aydemir Güler’in ardından kürsüye gazeteci Enver Aysever geldi.

'Dünya için şimdi sosyalizm zamanıdır'

Aysever, ‘’Türkiye gibi ülkelerde ciddi bir sorun var, çeşitli yöntemlerle kutuplaşmalarla gerçek sorunları tartışmak yerine manipüle ediliyoruz. Bence bugün şunu söylememiz lazım; dünya uygun. Türkiye uygun. Şu an sosyalizm zamanıdır ve ertelenemez. Evine ekmek götürmek için çabalayan emekçi ve buna izin vermeyen bir sistem var. Bir öğretmenin saraydan atanmış bir Milli Eğitim Müdürüne boyun eğmesini kabul edemeyiz. Bir başhekimin saraydan atanmış bir diğer müdüre boyun eğmesini kabul edemeyiz" dedi.

'Örgütlülük herkesin eşit mücadele vermesi demek'

Konuşmasına devam eden Aysever, ‘’Birileri bedel ödeyecek birileri de onları alkışlayacak, örgütlülük bu değil, örgütlülük; kimsenin kimsenin arkasında olmadığı, herkesin eşit mücadele vermesi demektir. Komünistler insanın emek sorununu bilir, onur mücadelesini bilir, bugün iktidarda ve muhalefette duranların işçileri ucuz işgücü olarak kullandıklarını bilir. Benim önerim, hepimizin popülizm karşısında partinin dilini kullanmasıdır. Türkiye, tarihinin en büyük işsizliğini yaşıyor. Türkiye tarihinin en hukuksuz dönemini yaşıyor. Tek adam rejiminin bütün örnekleriyle bize ne olduğunu gösteren dönemdeyiz. Çözüm elbette sosyalistlerin söylemlerinden vazgeçmemeleri ve mücadele etmeleridir" ifadelerini kullandı.

Aydemir Güler ve Enser Aysever’in konuşmalarını sonlandırmasının ardından milletvekili adayları tek tek sahneye çağrıldı.

'Sosyalizmin kurulması bugünün ihtiyacıdır'

Enver Aysever’in ardından kürsüye milletvekili adayları çıktı.

Bir matbaada grafiker olarak çalışan Erkan Küçükşahinoğlu, sosyalizmin bugünün ihtiyacı olduğunu söyledi.

Şahinoğlu "Adım Erkan, çok geç olsa da TKP ile tanıştım. İnsanca bir düzen için TKP saflarında örgütlenmeye karar verdim. Türkiye’de sosyalizmin kurulması yarının değil bugünün ihtiyacıdır ve bu sebeple Türkiye Komünist Partisi’nin milletvekili adayı olduğumu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

'Sıkılmış bir yumruk gibi geleceğiz'

Milletvekili adayı Yaşar Duman ise uzun yıllar çalıştığını ancak şu an işsiz olduğunu belirterek "Adım Yaşar, fabrika işçisiydim şu an işsizim. Bu düzen emeğimizin karşılığını hiçbir zaman vermedi. Siyasetle hep ilgili oldum. TKP ile oğlum sayesinde tanıştım. Türkiye Komünist Partisi’nden aday olmak istiyorum çünkü emekçilerin egemenlere göre siyasette yeri yok. Burası bizim partimiz arkadaşlar. Bu mücadelede hep beraber birlikte yürümek istiyoruz. Bizim bir partimiz var, bu düzeni değiştirmek için bir partimiz var. Sosyalizm bizim için tek kurtuluş. Bu asalakları başımızdan atabileceğimiz tek sistem sosyalizmdir" diye konuştu.

Duman, "Sesimizi daha fazla duyurmak için buradayım ve sıkı bir yumruk gibi geleceğiz" ifadelerini kullandı.

'Kadın başına yetişemezsin dediler, mücadele ettim'

Kürsüye çıkan milletvekili adaylarından Sevda Solak ise üç çocuğuna tek başına bakmak zorunda kaldığını ve kendisine sürekli "Kadın başına yetişemezsin" dediklerini söyledi.

Solak, "Adım Sevda. 41 yaşında, üç çocuklu ev hanımıyım. Özellikle kadın olduğum için daha çok ezildim. Çevremdekiler, 'kadın başına yetişemezsin’ dedi fakat mücadele ettim ve etmeye devam edeceğim. Tek başımaydım sonra yoldaşlarımı buldum ve şimdi milletvekili adayıyım. Sadece seçimler yaklaştığında siyaset yapanları görüyoruz. Mesele faturaları ödeyemiyor olmamız, mesele sömürülüyor olmamız. Asıl mücadele burada ve bu mücadeleyi büyütelim. Birlikte daha güçlüyüz, kazanacağız" diye konuştu.

Gülcan Altan sahneye çıktı

Son olarak ise sahneye sanatçı Gülcan Altan çıktı. Etkinlik Gülcan Altan’ın şarkıları ile sona erdi.