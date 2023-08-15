Yüzer toplama kampının dünyasında, mavi vatanda ATM hizmeti

Sabah Gazetesi’nden Ömer Karahan’ın “hazırladığı” bir haber, online gündemlerimize bir bomba gibi düştü!

Habere göre “Tekne tatili yapan zenginler nakit sıkıntısı çekmesin diye yüzen ATM'ler” devreye girmişti. Karahan’ın ifadesiyle “Sosyetikler buralardan kolayca nakit çekip bol bol bahşiş dağıtabiliyordu.”

Haber hızlıca yayıldı, HalkTV dahil farklı internet sitelerinde Karahan referansıyla yayınlandı.

Yeni bir şey değil

Aslında ortada yeni bir şey yok. Finans sektörünün, perakende mağazaların “Tekne tatili yapan zenginleri” dikkate almak için 2023’ü beklemesi zaten saçma olurdu. Daha 2016’da Migros “yüzer AVMsini” çalıştırmaya başlamış, bununla ilgili haberlerde, gemide nakit sıkıntısını gidermeye dönük ATM’lerin de unutulmamış olduğu duyurulmuştu. Özellikle “tatil bölgelerinde” mobil ATM’ler bankaların vazgeçilmezleri arasında.

Sabah muhabiri bankanın adını belirtmiyor ama zaten hazırladığı haber de başlığının ve sivri ifadelerle süslü spotun düşündürdüğünün aksine “tatil yapan zenginler” için bir “ürün duyurusu” formunda.

Denize açılmış zenginlerin paralarını cepte taşımaları pek olacak bir şey değil. Kısa bir araştırmayla bu “hizmetin” oldukça standart bir bankacılık servisi olduğunu gördük. Ara sıra pahalı tekneleriyle yanaştıkları limanlardaki ATM’lerden para çekmek “tekne tatili yapan zenginler” için öyle büyük bir zahmet de sayılmaz ama ATM’leri onların ayağına götürmeyi akıl etmeyecekse, pazarlama bölümünün dahilerine niye para verilsin.

Bütün bu haber hikayesinde yeni olan, banka pazarlamacılığının vazgeçilmez unsuru olan “medya haberleri” alanında karşımıza çıkan derin şizofreni.

Muhabir Karahan’ın haberinde “milyon dolarlık teknelerinde tatil yaparken bahşiş sıkıntısı yaşayan sosyetiklerin dertlerine derman oluyor” ya da “Koylarda eş-dost, aile tatilin keyfini çıkarırken etrafa caka satabilmek için de müthiş bir hizmet…” gibi ifadeler yer alıyor ama sonuçta haber (muhtemelen habercinin eline ulaşmış olan basın bülteninden alınma) pazarlama ifadeleriyle toparlanıyor.

soL’da yer alsa “huylu huyundan, servet düşmanı servet düşmanlığından vazgeçmiyor” dedirtecek cümleler de belli ki sadece züğürdün çenesini yoruyor.

“Öyle ya gidilen mekanlarda, restoranlarda bahşişle masanın yeri değişiyor, vale arabanızı bahşişle hemen kapının önüne çekiyor, bu da öyle bir şey…” cümlesini okuyunca bir an ya muhabirin de canına tak etmiş diyorsunuz. Ya da “acaba Sabah reisin izinden gidip konuyu “zevk-ü sefa düşkünü zenginlerin (öyle olmayanların değil!) millet açken nelerle uğraştığına getirmeyi mi seçmiş?”

Tabii ki olacak bir şey değil.

Nitekim Karahan’ın alevli girişleri şu cümlelerle bağlanıyor:

“Cennet gibi koylarda deniz ve güneşin keyfinin çıkarırken kendinizi daha önemli hissetmek için nakit her zaman yanınızda olmalı… Nakit parayı sadece bahşiş olarak da düşünmeyin, deniz üstünde bazı yiyecek içecekleri satın alabilmeniz için de nakit paranızın olması gerekiyor.”

“Ne güzel tekne tatili yapan zenginlerin dedikodusunu yapıyorduk, bizi bırakıp yine zenginlere döndün be arkadaş” diyoruz.

Açık konuşmak gerekirse, daha birkaç gün önce “zengin” İngiltere’nin yüzer toplama kampı gündem olmuşken Sabah habercisinin yaşadığı şizofrenik durum da anlaşılmaz değil.

Yaz mevsimi ve tekne turizmi zirve yapıyor, şu bankaların yüzer ortak ATM’sini de haber yapalım derken bile “olan var olmayan var” diye düşünmekten belli ki muhabir kendini alamıyor.

Tekne resimleri de pek güzel!

Bir de can bu be! Tıkış tıkış metrobüsle karın tokluğuna çalıştığın işine gideceksin, ilk önüne “tekne tatili yapan zenginler için yüzer ATM basın bülteninden haber çıkartma” işi düşecek. Habere “… zenginleri, bir yüzer ATM’niz eksikti” ağzıyla başlamayıp da ne yapacaksın!

Üstelik çalıştığın yayında daha bir gün önce, hem de Anadolu Ajansı’nın İngilizlerin yüzer toplama kampında yaşanan salgın ve gemidekilerin buna isyan etmesi haberi yayınlanmış…

Zenginler sever böyle şeyleri

Peki Ömer Karahan arkadaş, ayarı biraz kaçırmış olabilir mi?

Hiç sanmam. Zenginler küfür yemeyi sever. Özellikle zenginlikleriyle ilgiliyse.

Peki servet düşmanlığını teşvik etmiş olmuyor mu?

Pek değil, sonuçta haber zenginin malıyla züğürdün çenesini yoruyor, en fazla tıkış tıkış metrobüste cep telefonuna bakarken gördükleri tekne fotoğraflarıyla bir yerleri şişiyordur emekçilerin.

Öte yandan, durum yine de ciddi. Belli ki artık dünyanın hiçbir yerinde “sen de iyi bir çocuk olup, çok çalışırsan böyle bir teknede gezinmek sana da nasip olabilir” hikayelerine inanacak kimse kalmamış. Sabah muhabirleri de içinde…

İngilizler de çok sorumsuz. Yüzer toplama kamplarını biraz daha estetik yapsalar ya. İçinde yayılan salgın hastalıkları bir nebze örtmek için filan?