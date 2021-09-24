Yüzde 98 engelli tutuklu Bekir Güven hastaneye yatırıldı

Beş yıl önce konulan beyin ve sinir sistemini etkileyen “Huntington hastalığı” teşhisinden dolayı yüzde 98 engelli raporu bulunan 55 yaşındaki Bekir Güven, 2015 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı. Hakkında açılan 2 davadan Bekir Güven’e "örgüt propagandası" suçlamasıyla 22 ay, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Davalarla ilgili başvurulan İstinaf Mahkemesi, 22 aylık cezayı onadı.

Temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan Güven, üç gün önce gönderildiği Eskişehir H Tipi Cezaevi’nde yalnız başına bir hücreye konulmuştu. Bekir Güven’in tutuklanması kararına dair avukatları aracılığıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan itiraz sonrası, savcılık Güven’in cezasını hastanede tamamlamasına karar verdi. Üç gün boyunca cezaevinde hücrede kalan Bekir Güven, ambulansla cezaevinden Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.