Yüzde 25 düzenlemesi sonrası kira fiyatlarında büyük artış

Kiraya yüzde 25 zam sınırlaması sonrası düzenlemeye 'takılmamak' adına kira fiyatlarına büyük zam yapıldığı belirtiliyor.

Emlak Müşaviri Salim Taşçı, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Ev sahipleri çift haneye koşan yüksek enflasyona rağmen kira zammının yüzde 25'le sınırlanmasına razı olamıyor. Düzenleme duyulur duyulmaz yeni ilandaki 2 bin liralık evlerin kirası 3 bin liraya, 3 bin liralık evler 4 bin liraya çıktı. Bazı bölgelerde artışlar çok daha yüksek oldu” dedi.

Yüzde 25 zam sınırından kurtulmak isteyen ev sahiplerinin 10 yıldır oturan kiracılarını 3 ay önceden haber verip çıkarmaya başlayacağını anlatan Taşçı, “Çıkmak istemeyen kiracı ev sahibiyle çifte kontrat yapıp enflasyona uyumlu zammı kabul eder" ifadesini kullandı.