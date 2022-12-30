'Yüzde 2 barajıyla sağlık çalışanlarının sorunlarının üstünü örtemezsiniz'

Genel Sağlık-İş İzmir Şubesi bugün Konak eski Sümerbank önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Genel Sağlık-İş İzmir Şube Başkanı Derya Pekel, "Kamu emekçilerinin özellikle de sağlık emekçilerinin yığınlarca sorunu çözüm beklerken, sarı sendikaların ısrarlı baskıları sonucu iktidar partisinin çıkardığı yasa ile ne yazık ki sendikal örgütlemenin önüne antidemokratik baraj getirilmiştir" dedi.

"Yüzde 2 barajı ile sağlık çalışanlarının arşa ulaşan sorunlarının üstünü örtemezsiniz, haklı ve onurlu sendikal mücadelemizi engelleyemezsiniz" başlıklı açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Bilindiği üzere yandaş sendikaların talebi, iktidar partisi milletvekillerinin imzasıyla getirilen kamu sendikaları üyelerine ödenen toplu iş sözleşmesi tazminatı için yüzde 2 barajı getiren düzenleme Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamu emekçilerinin özellikle de sağlık emekçilerinin yığınlarca sorunu çözüm beklerken, sarı sendikaların ısrarlı baskıları sonucu iktidar partisinin çıkardığı yasa ile ne yazık ki sendikal örgütlemenin önüne antidemokratik baraj getirilmiştir. Sağlık emekçilerini açlık sınırındaki maaşlara ve kötü çalışma koşullarına mahkûm eden siyasi iktidar, bu düzenleme ile kendinden olmayan sendikaları adeta cezalandırmaktadır.

'Sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen sorunları dağları aştı'

Siyasi iktidara hatırlatmak isteriz, bizler; sağlıkta şiddetin gölgesinde, kötü çalışma koşullarında, açlık sınırında maaşlarla nitelikli sağlık hizmeti sunmak için mücadele vermekteyiz. Bizler; sözleşmeli çalışma modelleri ile tayin haklarımızın bile engellendiği bir ortamda halk sağlığını önceleyerek kendi sağlığımızdan vazgeçerek hizmet üretmekteyiz. Bizler; pandemide maskesiz, bonesiz, kişisel koruyucu ekipmansız çalışmak zorunda bıraktığınız, balkonlarda alkışlayarak hakkınız ödenmez deyip hakkını ödemediğiniz sağlık emekçileriyiz. Bizler; yılda 38 TL giyim yardımı alırken, her nöbet tutumu içinde iki takım forma değiştirmek zorunda kalan sağlık emekçileriyiz. Bizler; koruyucu sağlık hizmeti olan aşılarımızı köy köy, hane hane tüm yurttaşlarımıza ulaştırmak için ülkemizin her köşesine hizmet götüren doktorlar, ebeler, hemşireleriz. Bizler; 39 farklı meslekten nitelikli, ücretsiz, bilimsel ve erişilebilir sağlık hizmeti üretmek için emek veren sağlık profesyonelleriyiz.

Bizler; yoksulluk sınırı altında hak ettiğini alamayan Kamuda Çalışan Mühendisleriz. Sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen sorunları dağları aşarken; aylık 150 TL tutarında bir ödemenin gündem olması sağlık çalışanlarına yapılan en büyük haksızlıktır. Bizler; siyasal erkin, yapabilme gücünü sendikal örgütlenme özgürlüğünün önüne baraj koymak için değil, sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümünde görmeyi isteriz. Sağlıkta şiddet ile etkin mücadele edin.

'Tek kalem maaş talebimizi hayata geçirin'

Emekliliğimize yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde tek kalem maaş talebimizi hayata geçirin. Sözleşmeli çalışma modeline son verin. Adalet ve liyakati tüm kamu kurumlarında sağlayın. Kademeli ek gösterge, yıpranma payı, giyim yardımı gibi mali özlük haklarımızı günümüz koşullarına göre güncelleyin. Kapalı kapılar ardında yapılan, ihale süreci ve protokollerini gizlediğiniz Promosyon anlaşmalarını açıklayın. Sağlık çalışanlarının insanca yaşam ve çalışma koşullarını sağlamak üzerine yasa tekliflerini TBMM gündemine getirin. Bizlerin sendikal örgütlenmesine yüzdelik barajlar getirerek, haklı mücadelesinden vazgeçeceği yanılgısına da düşmeyin.

Genel Sağlık-İş olarak her şart ve koşulda emeğimizin hakkını almak için mücadeleden asla geri durmayacağız. Biliyoruz ki sağlık emekçilerini bu kötü çalışma ve yaşam koşullarından yine sağlık çalışanlarının azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Genel Sağlık-İş olarak tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını sarı sendikalardan istifa ederek, ilkeli sendikal anlayışta birleşmeye haklarımız için birlikte mücadeleye davet ediyoruz."